Путин предложил обязать резервистов отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязующий отчитываться о своих доходах граждан, желающих попасть в кадровый резерв гражданской службы. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Глава государства предложил внести правки в закон «О государственной гражданской службе РФ». «Гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, должны будут представлять сведения о доходах», — говорится
Уточняется, что граждане в кадровом резерве также должны будут отчитываться о доходах членов своей семьи. Кроме того, необходимо будет обеспечить проверку достоверности предоставляемых сведений.
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