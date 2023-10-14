Путин предложил обязать резервистов отчитываться о доходах

Путин внес проект о предоставлении данных о доходах кадрового резерва
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Граждан, желающих попасть в кадровый резерв, хотят обязать отчитываться о доходах Фото:

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязующий отчитываться о своих доходах граждан, желающих попасть в кадровый резерв гражданской службы. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Глава государства предложил внести правки в закон «О государственной гражданской службе РФ». «Гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, должны будут представлять сведения о доходах», — говорится в тексте пояснительной записки.

Уточняется, что граждане в кадровом резерве также должны будут отчитываться о доходах членов своей семьи. Кроме того, необходимо будет обеспечить проверку достоверности предоставляемых сведений.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязующий отчитываться о своих доходах граждан, желающих попасть в кадровый резерв гражданской службы. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Глава государства предложил внести правки в закон «О государственной гражданской службе РФ». «Гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, должны будут представлять сведения о доходах», — говорится в тексте пояснительной записки. Уточняется, что граждане в кадровом резерве также должны будут отчитываться о доходах членов своей семьи. Кроме того, необходимо будет обеспечить проверку достоверности предоставляемых сведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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