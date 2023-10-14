Местное население сектора Газа не собирается бежать из-за операции ЦАХАЛ

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Жители Палестины не собираются эвакуироваться из сектора Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское население не собирается эвакуироваться из сектора Газа после призыва армии Израиля ЦАХАЛ. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Нет, конечно нет. Это наша земля, наша родина, наши дома», — пояснил Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что это Израиль рассчитывает на эвакуацию, а местные жители из сектора этого не хотят.

Израиль призывал около миллиона палестинских граждан покинуть сектор Газа эвакуироваться на юг Палестины. Срок на это был дан до 16:00 (по Мск). В МИД РФ подчеркнули, что такое требование со стороны Израиля нарушает права человека. В свою очередь, Палестина выразила готовность помочь в эвакуации россиян из сектора.

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Палестинское население не собирается эвакуироваться из сектора Газа после призыва армии Израиля ЦАХАЛ. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «Нет, конечно нет. Это наша земля, наша родина, наши дома», — пояснил Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что это Израиль рассчитывает на эвакуацию, а местные жители из сектора этого не хотят. Израиль призывал около миллиона палестинских граждан покинуть сектор Газа эвакуироваться на юг Палестины. Срок на это был дан до 16:00 (по Мск). В МИД РФ подчеркнули, что такое требование со стороны Израиля нарушает права человека. В свою очередь, Палестина выразила готовность помочь в эвакуации россиян из сектора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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