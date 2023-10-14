Местное население сектора Газа не собирается бежать из-за операции ЦАХАЛ

Палестинское население не собирается эвакуироваться из сектора Газа после призыва армии Израиля ЦАХАЛ. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Нет, конечно нет. Это наша земля, наша родина, наши дома», — пояснил Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что это Израиль рассчитывает на эвакуацию, а местные жители из сектора этого не хотят.
Израиль призывал около миллиона палестинских граждан покинуть сектор Газа эвакуироваться на юг Палестины. Срок на это был дан до 16:00 (по Мск). В МИД РФ подчеркнули, что такое требование со стороны Израиля нарушает права человека. В свою очередь, Палестина выразила готовность помочь в эвакуации россиян из сектора.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.