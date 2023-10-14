Израиль: у жителей сектора Газа осталось шесть часов на эвакуацию

Жителям северной части сектора Газа осталось шесть часов на эвакуацию из города. Об этом сообщил спикер армии Израиля Авихай Адраи.
«Призываем жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг для вашей безопасности. Извещаем, что армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо нпроблем с 10.00 до 16.00 (по мск)», — написал Авихай Адраи в соцсети X. Он также призвал граждан эвакуироваться для их же безопасности.
Армия Израиля призвала эвакуироваться более миллиона граждан сектора Газа утром 13 октября, дав им 24 часа на то, чтобы покинуть север города. Позже в Министерстве иностранных дел России назвали требование Иерусалима нарушением прав человека.
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