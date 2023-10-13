Суд наказал курганца за кражу сливочного масла из «Метрополиса»

Курганец стащил в карманах из торгового зала магазина «Метрополис» несколько пачек сливочного масла. За это суд приговорил его к условному сроку. Об этом говорится в судебных материалах.
«Злоумышленник, находясь в торговом зале магазина „Метрополис“ положил в карманы куртки восемь пачек масла сливочного „Сыробогатов традиционное 82,5%“ весом 175 грамм. Ущерб составил 859 рублей 60 копеек», указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.
На суде воришка раскаялся и полностью признал свою вину. По приговору суда курганец получил шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.
Ранее жителя Мокроусовского округа Курганской области наказали за то, что он вынес из торгового зала «Метрополиса» пиво мимо кассы. Суд оштрафовал злоумышленника на восемь тысяч рублей.
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