Присутствие McDonald’s делает страну более привлекательной для инвесторов, считает Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой вернуть в страну рестораны сети MacDonald’s. Об этом Кулеба рассказал в интервью телеканалу.
«Когда нужно было McDonald’s вернуть на Украину, я сказал Блинкену: „верни McDonald’s на Украину“» — рассказал министр в интервью телеканалу «1+1». Кулеба добавил, что позвонил госсекретарю США по другим вопроса, а свою просьбу озвучил в конце диалога.
Кулеба считает, что присутствие McDonald’s делает страну более привлекательной для инвесторов. Он считает несправедливым закрытие сети на Украине.
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