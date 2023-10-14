Глава МИД Украины Кулеба лично попросил США вернуть MacDonald’s в страну

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Присутствие McDonald’s делает страну более привлекательной для инвесторов, считает Кулеба Фото:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой вернуть в страну рестораны сети MacDonald’s. Об этом Кулеба рассказал в интервью телеканалу.

«Когда нужно было McDonald’s вернуть на Украину, я сказал Блинкену: „верни McDonald’s на Украину“» — рассказал министр в интервью телеканалу «1+1». Кулеба добавил, что позвонил госсекретарю США по другим вопроса, а свою просьбу озвучил в конце диалога.

Кулеба считает, что присутствие McDonald’s делает страну более привлекательной для инвесторов. Он считает несправедливым закрытие сети на Украине.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой вернуть в страну рестораны сети MacDonald’s. Об этом Кулеба рассказал в интервью телеканалу. «Когда нужно было McDonald’s вернуть на Украину, я сказал Блинкену: „верни McDonald’s на Украину“» — рассказал министр в интервью телеканалу «1+1». Кулеба добавил, что позвонил госсекретарю США по другим вопроса, а свою просьбу озвучил в конце диалога. Кулеба считает, что присутствие McDonald’s делает страну более привлекательной для инвесторов. Он считает несправедливым закрытие сети на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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