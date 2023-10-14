Израиль нанес широкомасштабные удары по ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла крупномасштабный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла широкомасштабные удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.

«В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим организации ХАМАС, в секторе Газа», — написала Армия обороны Израиля в своем telegram-канале. До этого Израиль призывал мирное население сектора эвакуироваться.

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Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла широкомасштабные удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим организации ХАМАС, в секторе Газа», — написала Армия обороны Израиля в своем telegram-канале. До этого Израиль призывал мирное население сектора эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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