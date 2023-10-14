Израиль нанес широкомасштабные удары по ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла крупномасштабный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла широкомасштабные удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.
«В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим организации ХАМАС, в секторе Газа», —
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