МИД Китая обратился к Израилю из-за войны с сектором Газа

Ван И: Израиль вышел за рамки самообороны в секторе Газа

Ван И попросил Израиль прислушаться к призывам ООН Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль должен прекратить убийство мирных людей в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. По словам китайского министра, действия Израиля вышли за рамки самообороны.

«Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай выступает против всех действий, которые вредят гражданскому населению. Он призвал все страны избегать дальнейшей эскалации конфликта и сесть за стол переговоров.

Утром 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля и нанесло массированный удар по инфраструктуре страны. После этого Тель-Авив объявил о проведении контртеррористической операции в секторе Газа, а затем заявил о начале войны. Спустя нескольких дней конфликта Израиль заявил, что жители Газы должны эвакуироваться на юг страны перед началом наземной операции. ВОЗ сочла приказ об эвакуации больниц в Газе смертным приговором для ее пациентов.