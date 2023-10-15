МИД Китая обратился к Израилю из-за войны с сектором Газа

Ван И: Израиль вышел за рамки самообороны в секторе Газа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, stock, Ван и
Ван И попросил Израиль прислушаться к призывам ООН Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль должен прекратить убийство мирных людей в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. По словам китайского министра, действия Израиля вышли за рамки самообороны.

«Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай выступает против всех действий, которые вредят гражданскому населению. Он призвал все страны избегать дальнейшей эскалации конфликта и сесть за стол переговоров.

Утром 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля и нанесло массированный удар по инфраструктуре страны. После этого Тель-Авив объявил о проведении контртеррористической операции в секторе Газа, а затем заявил о начале войны. Спустя нескольких дней конфликта Израиль заявил, что жители Газы должны эвакуироваться на юг страны перед началом наземной операции. ВОЗ сочла приказ об эвакуации больниц в Газе смертным приговором для ее пациентов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль должен прекратить убийство мирных людей в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. По словам китайского министра, действия Израиля вышли за рамки самообороны. «Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай выступает против всех действий, которые вредят гражданскому населению. Он призвал все страны избегать дальнейшей эскалации конфликта и сесть за стол переговоров. Утром 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля и нанесло массированный удар по инфраструктуре страны. После этого Тель-Авив объявил о проведении контртеррористической операции в секторе Газа, а затем заявил о начале войны. Спустя нескольких дней конфликта Израиль заявил, что жители Газы должны эвакуироваться на юг страны перед началом наземной операции. ВОЗ сочла приказ об эвакуации больниц в Газе смертным приговором для ее пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...