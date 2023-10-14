ВОЗ сочла приказы Израиля об эвакуации больниц в Газе смертным приговором

15 октября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

По заявлению ВОЗ, эвакуация больниц станет смертным приговором Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Приказы Израиля эвакуировать более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы, в которой медучреждения уже работают на пределе своих возможностей и не способны справиться с резким увеличением числа пациентов, может приравниваться к смертному приговору», — сказано в заявлении , опубликованном на сайте ВОЗ. Организация считает, что больницы на севере Газы продолжают получать приток раненых пациентов и «с трудом справляются с работой». «ВОЗ призывает Израиль к срочной отмене приказа об эвакуации больниц в северной части Газы, а также к защите больниц, медработников, пациентов и гражданского населения. ВОЗ повторяет свои призывы немедленно и безопасно доставить предметы медицинского назначения, топлива, чистой воды, продовольствия и другой гуманитарной помощи в Газу через КПП Рафах, куда ожидает поступления жизненно необходимая помощь», — подчеркнуто в заявлении. Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары из сектора Газа по Израилю. После массированной атаки боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля, в ответ на это Иерусалим начал операцию «Железные мечи» и объявил о начале войны. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью уничтожены из-за регулярных атак Израиля. По ее словам, медицинские ресурсы находятся на грани истощения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приказы Израиля эвакуировать более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы, в которой медучреждения уже работают на пределе своих возможностей и не способны справиться с резким увеличением числа пациентов, может приравниваться к смертному приговору», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ. Организация считает, что больницы на севере Газы продолжают получать приток раненых пациентов и «с трудом справляются с работой». «ВОЗ призывает Израиль к срочной отмене приказа об эвакуации больниц в северной части Газы, а также к защите больниц, медработников, пациентов и гражданского населения. ВОЗ повторяет свои призывы немедленно и безопасно доставить предметы медицинского назначения, топлива, чистой воды, продовольствия и другой гуманитарной помощи в Газу через КПП Рафах, куда ожидает поступления жизненно необходимая помощь», — подчеркнуто в заявлении. Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары из сектора Газа по Израилю. После массированной атаки боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля, в ответ на это Иерусалим начал операцию «Железные мечи» и объявил о начале войны. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью уничтожены из-за регулярных атак Израиля. По ее словам, медицинские ресурсы находятся на грани истощения.