В Курганской области растут темпы строительства дорог и мостов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и заявил, что в регионе отремонтируют и построят 27 мостов и тысячи километров дорог. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«С учетом 2023 года за последние пять лет в регионе будет отремонтировано и построено около 2000 км дорог и 27 мостов. Совсем недавно в Кургане мы открыли новый участок дороги по ул. Бурова-Петрова и отремонтированный Чеховский путепровод, в Шадринске — путепровод через Транссиб», — уточнил в посте Шумков.

По словам главы региона, в Кургане идет строительство еще четырех новых дорог, завершается ремонт моста по улице Бурова-Петрова через Тобол и начинается ремонт моста по Голикова, а также уже четвертой мостовой конструкции в Шадринске. Шумков поблагодарил дорожников за непростой, но важнейший труд, результаты которого служат людям много лет. Он пожелал работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям крепкого здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что за последние годы регион встал на путь необратимого развития, с которого он больше никогда не свернет. Он добавил, что гордится трудолюбивыми жителями, которые участвуют в переменах к лучшему.