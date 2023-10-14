14 октября 2023
13 октября 2023

Шумков заявил, что в области отремонтируют 27 мостов и тысячи километров дорог. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров. Курган, баннер, шумков вадим, укладка асфальта, ремонт тротуара
В Курганской области растут темпы строительства дорог и мостов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и заявил, что в регионе отремонтируют и построят 27 мостов и тысячи километров дорог. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«С учетом 2023 года за последние пять лет в регионе будет отремонтировано и построено около 2000 км дорог и 27 мостов. Совсем недавно в Кургане мы открыли новый участок дороги по ул. Бурова-Петрова и отремонтированный Чеховский путепровод, в Шадринске — путепровод через Транссиб», — уточнил в посте Шумков.

По словам главы региона, в Кургане идет строительство еще четырех новых дорог, завершается ремонт моста по улице Бурова-Петрова через Тобол и начинается ремонт моста по Голикова, а также уже четвертой мостовой конструкции в Шадринске. Шумков поблагодарил дорожников за непростой, но важнейший труд, результаты которого служат людям много лет. Он пожелал работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям крепкого здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что за последние годы регион встал на путь необратимого развития, с которого он больше никогда не свернет. Он добавил, что гордится трудолюбивыми жителями, которые участвуют в переменах к лучшему.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и заявил, что в регионе отремонтируют и построят 27 мостов и тысячи километров дорог. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «С учетом 2023 года за последние пять лет в регионе будет отремонтировано и построено около 2000 км дорог и 27 мостов. Совсем недавно в Кургане мы открыли новый участок дороги по ул. Бурова-Петрова и отремонтированный Чеховский путепровод, в Шадринске — путепровод через Транссиб», — уточнил в посте Шумков. По словам главы региона, в Кургане идет строительство еще четырех новых дорог, завершается ремонт моста по улице Бурова-Петрова через Тобол и начинается ремонт моста по Голикова, а также уже четвертой мостовой конструкции в Шадринске. Шумков поблагодарил дорожников за непростой, но важнейший труд, результаты которого служат людям много лет. Он пожелал работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям крепкого здоровья и благополучия. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что за последние годы регион встал на путь необратимого развития, с которого он больше никогда не свернет. Он добавил, что гордится трудолюбивыми жителями, которые участвуют в переменах к лучшему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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