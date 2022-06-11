Вадим Шумков сообщил жителям Кургана о «необратимом развитии» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков во время празднования Дня России на фестивале «Русское поле» сообщил курганцам о необратимости изменений в регионе. О словах губернатора сообщил собственный корреспондент URA.RU

«За эти три года вы перевернули страницы истории, вы вернули наш город и наш регион на путь необратимого развития, с которого он больше никогда не свернет», — сообщил Шумков. Глава региона также сказал курганцам, что они ими гордится, и они «реально крутые».

Также губернатор отметил, что курганцы могут не только работать, но и отдыхать. Поэтому он посоветовал пришедшим на праздничную Троицкую площадь горожанам хорошо отдохнуть.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поздравил курганцев с тройным праздником: открытием курганского фестиваля русской культуры, днем Святой Троицы и Днем России. Также глава Курганской области появился на публике в необычной рубахе.