Жительницу Кургана осудили за кражу шоколадок из «Пятерочки»

15 октября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В Кургане женщина похищала шоколадные батончики из торговой сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана похитила из торгового зала магазина «Пятерочка» несколько плиток шоколада, а также шоколадных батончиков. Суд назначил женщине условное наказание. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая украла две шоколадки „Твикс“, три батончика „Баунти“ и три шоколадки „Сникерс Супер“. Также горожанка похитила упаковку жевательной резинки и несколько дезодорантов. Материальный ущерб составил 1076 рублей 66 копеек», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее суд наказал курганца за кражу восьми пачек сливочного масла из «Метрополиса». Злоумышленник вынес продукты в карманах куртки. Его также приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

Жительница Кургана похитила из торгового зала магазина «Пятерочка» несколько плиток шоколада, а также шоколадных батончиков. Суд назначил женщине условное наказание. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая украла две шоколадки „Твикс“, три батончика „Баунти“ и три шоколадки „Сникерс Супер“. Также горожанка похитила упаковку жевательной резинки и несколько дезодорантов. Материальный ущерб составил 1076 рублей 66 копеек», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее суд наказал курганца за кражу восьми пачек сливочного масла из «Метрополиса». Злоумышленник вынес продукты в карманах куртки. Его также приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.