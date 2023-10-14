Жительницу Кургана осудили за кражу шоколадок из «Пятерочки»

Жительница Кургана похитила из торгового зала магазина «Пятерочка» несколько плиток шоколада, а также шоколадных батончиков. Суд назначил женщине условное наказание. Об этом говорится в судебных материалах.
«Подсудимая украла две шоколадки „Твикс“, три батончика „Баунти“ и три шоколадки „Сникерс Супер“. Также горожанка похитила упаковку жевательной резинки и несколько дезодорантов. Материальный ущерб составил 1076 рублей 66 копеек», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.
На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Ранее суд наказал курганца за кражу восьми пачек сливочного масла из «Метрополиса». Злоумышленник вынес продукты в карманах куртки. Его также приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.
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