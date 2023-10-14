14 октября 2023
13 октября 2023

Жительницу Кургана осудили за кражу шоколадок из «Пятерочки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание в Арбитражном суде по поводу освобождения территории в 6 микрорайоне. Курган, оглашение приговора, судебное заседание, медицинская маска, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, судебное дело, масочный режим, судья в маске
В Кургане женщина похищала шоколадные батончики из торговой сети Фото:

Жительница Кургана похитила из торгового зала магазина «Пятерочка» несколько плиток шоколада, а также шоколадных батончиков. Суд назначил женщине условное наказание. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая украла две шоколадки „Твикс“, три батончика „Баунти“ и три шоколадки „Сникерс Супер“. Также горожанка похитила упаковку жевательной резинки и несколько дезодорантов. Материальный ущерб составил 1076 рублей 66 копеек», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее суд наказал курганца за кражу восьми пачек сливочного масла из «Метрополиса». Злоумышленник вынес продукты в карманах куртки. Его также приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

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Жительница Кургана похитила из торгового зала магазина «Пятерочка» несколько плиток шоколада, а также шоколадных батончиков. Суд назначил женщине условное наказание. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая украла две шоколадки „Твикс“, три батончика „Баунти“ и три шоколадки „Сникерс Супер“. Также горожанка похитила упаковку жевательной резинки и несколько дезодорантов. Материальный ущерб составил 1076 рублей 66 копеек», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее суд наказал курганца за кражу восьми пачек сливочного масла из «Метрополиса». Злоумышленник вынес продукты в карманах куртки. Его также приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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