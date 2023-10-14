14 октября 2023
13 октября 2023

В Тюмени сбили ребенка, который перебегал через дорогу в неположенном месте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В Тюмени мальчика после аварии доставили в больницу для обследования Фото:

В Тюмени 14 октября на улице Николая Семенова водитель сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Предварительно, компания детей выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. Один ребенок был сбит автомобилем Ford. По словам водителя, он не успел остановиться, так как дети неожиданно появились на проезжей части», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По ее словам, мальчик получил травмы. Ребенка доставили в больницу для обследования. Обстоятельства аварии выясняются.

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В Тюмени 14 октября на улице Николая Семенова водитель сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Предварительно, компания детей выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. Один ребенок был сбит автомобилем Ford. По словам водителя, он не успел остановиться, так как дети неожиданно появились на проезжей части», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По ее словам, мальчик получил травмы. Ребенка доставили в больницу для обследования. Обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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