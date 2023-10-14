Axios: Иран пригрозил Израилю вмешательством в возможную наземную операцию

Власти Ирана предлагают Израилю помощь в освобождении мирных жителей, находящихся в заложниках у ХАМАС. Тегеран рекомендовал израильской стороне остановить наземную операцию в секторе Газа, в противном случае иранские военные вмешаются в конфликт. Соответствующее послание передал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран намерен попытаться помочь освободить мирных жителей, находящихся в заложниках у ХАМАС. Если израильская военная операция продолжится и еврейское государство проведет наземную операцию в Газе, Иран будет вынужден ответить», — передает издание
Абдоллахиян также сообщил, что в вопросе освобождения заложников у Ирана есть свои возможности. Продолжение наземной операции в Газе может спровоцировать региональную войну.
Ранее ЦАХАЛ объявила о проведении наземных операций в секторе Газа. Власти Израиля обратились к жителям северной части Газы с предложением покинуть территорию. ООН признала предложение об эвакуации жителей преступлением против человечности. Первые широкомасштабные удары после эвакуации мирных жителей были произведены 14 октября.
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