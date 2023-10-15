На Украине прошла акция с требованием к властям из-за ситуации в ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу, stock
В Мариуполе люди потребовали вернуть пленных украинских солдат домой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине прошла акция, в рамках которой люди потребовали от властей вернуть украинских военнослужащих из плена. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Примерно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — говорится в публикации. Телеканал также опубликовал фото, где участники несут плакаты с призывом вернуть военных из плена домой.

Ранее представитель российских оперативных служб сообщал, что более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Он отметил, что пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью. По его словам, украинцы стали чаще сдаваться в плен из-за того, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности.

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На Украине прошла акция, в рамках которой люди потребовали от властей вернуть украинских военнослужащих из плена. Об этом сообщил телеканал «Общественное». «В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Примерно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — говорится в публикации. Телеканал также опубликовал фото, где участники несут плакаты с призывом вернуть военных из плена домой. Ранее представитель российских оперативных служб сообщал, что более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Он отметил, что пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью. По его словам, украинцы стали чаще сдаваться в плен из-за того, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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