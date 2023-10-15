На Украине прошла акция с требованием к властям из-за ситуации в ВСУ

На Украине прошла акция, в рамках которой люди потребовали от властей вернуть украинских военнослужащих из плена. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
«В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Примерно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — говорится в публикации. Телеканал также опубликовал фото, где участники несут плакаты с призывом вернуть военных из плена домой.
Ранее представитель российских оперативных служб сообщал, что более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Он отметил, что пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью. По его словам, украинцы стали чаще сдаваться в плен из-за того, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности.
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