На Украине прошла акция с требованием к властям из-за ситуации в ВСУ

15 октября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

В Мариуполе люди потребовали вернуть пленных украинских солдат домой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине прошла акция, в рамках которой люди потребовали от властей вернуть украинских военнослужащих из плена. Об этом сообщил телеканал «Общественное». «В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Примерно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — говорится в публикации. Телеканал также опубликовал фото, где участники несут плакаты с призывом вернуть военных из плена домой. Ранее представитель российских оперативных служб сообщал, что более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Он отметил, что пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью. По его словам, украинцы стали чаще сдаваться в плен из-за того, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности.

На Украине прошла акция, в рамках которой люди потребовали от властей вернуть украинских военнослужащих из плена. Об этом сообщил телеканал «Общественное». «В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Примерно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — говорится в публикации. Телеканал также опубликовал фото, где участники несут плакаты с призывом вернуть военных из плена домой. Ранее представитель российских оперативных служб сообщал, что более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Он отметил, что пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью. По его словам, украинцы стали чаще сдаваться в плен из-за того, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности.