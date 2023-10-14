Басурин выступил в поддержку губернатора ХМАО в ее позиции по СВО

15 октября 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Эдуард Басурин оказался солидарен с точкой зрения губернатора Югры Натальи Комаровой по СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин выступил в поддержку губернатора Югры Натальи Комаровой в ее позиции по СВО. Свое мнение он изложил в личном telegram-канале. Басурин считает, что вся публичная шумиха вокруг фразы губернатора Комаровой «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна» была поднята «ради хайпа». «Еще раз повторю, что всем давно известно: против России по факту объявлена война, санкционная, экономическая. Объединенный Запад руками Украины ведет и физическую войну. Европейские и заокеанские лидеры фактически обманули Россию. Минские соглашения необходимы были лишь для того, чтобы накачать Украину оружием, подготовить плацдарм для военных действий. Россия не собиралась решать вопросы силовым путем, но вынуждена была открыто вступить в это противостояние. Наталья Владимировна, говорит именно об этом и это понятно любому здравомыслящему человеку», — заявил Басурин. Он также отметил, что в ходе встречи с жителями Нижневартовска югорчане выражали поддержку губернатору за поддержку военнослужащих и членов их семей. «Это непростая тема и власти региона этим занимаются — сам неоднократно был свидетелем того, как губернатор передает бойцам в зоне СВО оборудование и по ее поручению», — рассказал Басурин. Ранее URA.RU сообщало, что скандально известный тюменский активист Юрий Рябцев посчитал, что фраза губернатора Югры является дискредитацией вооруженных сил РФ. В правительстве ХМАО назвали эти обвинения необоснованными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин выступил в поддержку губернатора Югры Натальи Комаровой в ее позиции по СВО. Свое мнение он изложил в личном telegram-канале. Басурин считает, что вся публичная шумиха вокруг фразы губернатора Комаровой «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна» была поднята «ради хайпа». «Еще раз повторю, что всем давно известно: против России по факту объявлена война, санкционная, экономическая. Объединенный Запад руками Украины ведет и физическую войну. Европейские и заокеанские лидеры фактически обманули Россию. Минские соглашения необходимы были лишь для того, чтобы накачать Украину оружием, подготовить плацдарм для военных действий. Россия не собиралась решать вопросы силовым путем, но вынуждена была открыто вступить в это противостояние. Наталья Владимировна, говорит именно об этом и это понятно любому здравомыслящему человеку», — заявил Басурин. Он также отметил, что в ходе встречи с жителями Нижневартовска югорчане выражали поддержку губернатору за поддержку военнослужащих и членов их семей. «Это непростая тема и власти региона этим занимаются — сам неоднократно был свидетелем того, как губернатор передает бойцам в зоне СВО оборудование и по ее поручению», — рассказал Басурин. Ранее URA.RU сообщало, что скандально известный тюменский активист Юрий Рябцев посчитал, что фраза губернатора Югры является дискредитацией вооруженных сил РФ. В правительстве ХМАО назвали эти обвинения необоснованными.