Власти ХМАО назвали необоснованными обвинения губернатора Комаровой в дискредитации армии РФ

Правительство ХМАО: заявление губернатора Комаровой об СВО вырвано из контекста

15 октября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО назвали необоснованными обвинения губернатора Комаровой в дискредитации армии РФ (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство ХМАО назвало необоснованными обвинения губернатора округа Натальи Комаровой в дискредитации российской армии. Власти заявили, что фраза «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», из-за которой на главу Югры написал донос скандальный тюменский общественник Юрий Рябцев, вырвана из контекста. «Губернатор ответила жительнице Нижневартовска на вопрос, почему происходят сбои в обеспечении снаряжением участников СВО. Как уже сообщила Наталья Комарова, Россия не готовилась к войне с Западом, и не была заинтересована в конфликте на Украине. Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война — санкционная, экономическая — а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно не укладывалось в планы нашей страны по построению мира и партнерства на континенте. Югра также, как и другие регионы, перестраивалась под реалии времени на ходу», — прокомментировал пресс-центр правительства Югры корреспонденту URA.RU. В правительстве Югры подчеркнули, что округ на региональном уровне поддерживает армию и бойцов, делает все возможное для тех, кто стоит на защите страны. «Каждый вопрос, касающийся обеспечения бойцов или защиты интересов их семей отрабатывается индивидуально», — заявили в пресс-центре правительства ХМАО. Ранее URA.RU писало, что скандально известный тюменский активист Рябцев написал донос главе МВД Владимиру Колокольцеву на губернатора Югры. Общественник пояснил, что считает указанную фразу дискредитацией российской армии и требует возбудить в отношении Комаровой дело об административном правонарушении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ХМАО назвало необоснованными обвинения губернатора округа Натальи Комаровой в дискредитации российской армии. Власти заявили, что фраза «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», из-за которой на главу Югры написал донос скандальный тюменский общественник Юрий Рябцев, вырвана из контекста. «Губернатор ответила жительнице Нижневартовска на вопрос, почему происходят сбои в обеспечении снаряжением участников СВО. Как уже сообщила Наталья Комарова, Россия не готовилась к войне с Западом, и не была заинтересована в конфликте на Украине. Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война — санкционная, экономическая — а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно не укладывалось в планы нашей страны по построению мира и партнерства на континенте. Югра также, как и другие регионы, перестраивалась под реалии времени на ходу», — прокомментировал пресс-центр правительства Югры корреспонденту URA.RU. В правительстве Югры подчеркнули, что округ на региональном уровне поддерживает армию и бойцов, делает все возможное для тех, кто стоит на защите страны. «Каждый вопрос, касающийся обеспечения бойцов или защиты интересов их семей отрабатывается индивидуально», — заявили в пресс-центре правительства ХМАО. Ранее URA.RU писало, что скандально известный тюменский активист Рябцев написал донос главе МВД Владимиру Колокольцеву на губернатора Югры. Общественник пояснил, что считает указанную фразу дискредитацией российской армии и требует возбудить в отношении Комаровой дело об административном правонарушении.