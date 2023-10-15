Скандальный активист воспользовался высказыванием губернатора ХМАО об СВО для самопиара

Тюменский активист Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Комарову

15 октября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Тюменский общественник Юрий Рябцев написал донос в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский общественник Юрий Рябцев потребовал от министра МВД Владимира Колокольцева возбудить в отношении губернатора ХМАО Натальи Комаровой дело об административном нарушении из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии. При этом, сама Комарова лишь признала наличие сбоев в обеспечении амуницией югорских бойцов в разговоре с женой бойца СВО в Нижневартовске и пообещала решить возникшие проблемы в индивидуальном порядке. «Указанное публичное действие-высказывание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. в ответ на вопрос жительницы Нижневартовска о вещевом довольствии военнослужащих в ходе выполнения СВО по денацификации и демилитаризации Украины согласно приказу Верховного главнокомандующего президента РФ Путина В.В.: „Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна“ направлено на дискредитацию использования ВС РФ. <…> Указанные факты являются достаточным и исчерпывающим поводом и основанием для возбуждения об административном нарушении, предусмотренном ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Комаровой и привлечению ее к административной ответственности», — сообщается в заявлении. В беседе с журналистом агентства Рябцев подчеркнул, что неоднократно наблюдал в публичном пространстве, как штрафовали рядовых россиян за подобные высказывания, и посчитал, что закон должен быть единым для всех. При этом, на аналогичные заявления, которые допускали другие медийные, в том числе и должностные, лица РФ, общественник, по его словам, публично не реагировал. «В силу обстоятельств либо недостатка времени я просто не обращал на это внимание правоохранительных органов», — добавил Рябцев, уточнив, что контекст в тех случаях был иной. Рябцев известен громкими судебными процессами и многочисленными жалобами на публичных персон как «тюменской матрешки», так и всей России. Он требовал прокуратуру наказать певицу Дарью Зотееву (псевдоним Инстасамка — прим. URA.RU) за распространение неприличной информации и оскорбление человеческого достоинства, а также судился с тюменскими властями из-за запрета проведения митинга КПРФ под предлогом ковидных ограничений. Ранее URA.RU писало об откровенном заявлении, которое сделала губернатор ХМАО во время беседы с женой участника СВО в ходе встречи с жителями Нижневартовска. Глава региона впервые отказалась от образа «железной леди» и призналась, что у нее не все получается, в ответ на жалобу о проблемах с поставками амуниции для военнослужащих из Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский общественник Юрий Рябцев потребовал от министра МВД Владимира Колокольцева возбудить в отношении губернатора ХМАО Натальи Комаровой дело об административном нарушении из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии. При этом, сама Комарова лишь признала наличие сбоев в обеспечении амуницией югорских бойцов в разговоре с женой бойца СВО в Нижневартовске и пообещала решить возникшие проблемы в индивидуальном порядке. «Указанное публичное действие-высказывание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. в ответ на вопрос жительницы Нижневартовска о вещевом довольствии военнослужащих в ходе выполнения СВО по денацификации и демилитаризации Украины согласно приказу Верховного главнокомандующего президента РФ Путина В.В.: „Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна“ направлено на дискредитацию использования ВС РФ. <…> Указанные факты являются достаточным и исчерпывающим поводом и основанием для возбуждения об административном нарушении, предусмотренном ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Комаровой и привлечению ее к административной ответственности», — сообщается в заявлении. В беседе с журналистом агентства Рябцев подчеркнул, что неоднократно наблюдал в публичном пространстве, как штрафовали рядовых россиян за подобные высказывания, и посчитал, что закон должен быть единым для всех. При этом, на аналогичные заявления, которые допускали другие медийные, в том числе и должностные, лица РФ, общественник, по его словам, публично не реагировал. «В силу обстоятельств либо недостатка времени я просто не обращал на это внимание правоохранительных органов», — добавил Рябцев, уточнив, что контекст в тех случаях был иной. Рябцев известен громкими судебными процессами и многочисленными жалобами на публичных персон как «тюменской матрешки», так и всей России. Он требовал прокуратуру наказать певицу Дарью Зотееву (псевдоним Инстасамка — прим. URA.RU) за распространение неприличной информации и оскорбление человеческого достоинства, а также судился с тюменскими властями из-за запрета проведения митинга КПРФ под предлогом ковидных ограничений. Ранее URA.RU писало об откровенном заявлении, которое сделала губернатор ХМАО во время беседы с женой участника СВО в ходе встречи с жителями Нижневартовска. Глава региона впервые отказалась от образа «железной леди» и призналась, что у нее не все получается, в ответ на жалобу о проблемах с поставками амуниции для военнослужащих из Югры.