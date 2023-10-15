15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Суд приговорил трех пермяков к лишению свободы за продажу наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд лишил свободы трех наркодилеров Фото:

В Пермском крае суд приговорил двух мужчин и женщину к лишению свободы за продажу наркотиков. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Злоумышленники раскаялись в содеянном, но признали свою вину частично. Виновнику 1979 года рождения суд назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима. Женщина приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще один фигурант 1991 года рождения лишен свободы на четыре года условно и должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

В текущем году сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, принадлежащий одной из служб такси. В салоне транспортного средства находились водитель, двое мужчин и женщина. Пассажиры привлекли внимание сотрудников полиции, так как один из них незадолго до остановки автомобиля выходил из лесного массива. Во время беседы у пассажиров выявили признаки наркотического опьянения, после чего один из мужчин признался, что при нем есть запрещенные вещества.

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В Пермском крае суд приговорил двух мужчин и женщину к лишению свободы за продажу наркотиков. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Злоумышленники раскаялись в содеянном, но признали свою вину частично. Виновнику 1979 года рождения суд назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима. Женщина приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще один фигурант 1991 года рождения лишен свободы на четыре года условно и должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. В текущем году сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, принадлежащий одной из служб такси. В салоне транспортного средства находились водитель, двое мужчин и женщина. Пассажиры привлекли внимание сотрудников полиции, так как один из них незадолго до остановки автомобиля выходил из лесного массива. Во время беседы у пассажиров выявили признаки наркотического опьянения, после чего один из мужчин признался, что при нем есть запрещенные вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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