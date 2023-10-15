Суд приговорил трех пермяков к лишению свободы за продажу наркотиков

Суд лишил свободы трех наркодилеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае суд приговорил двух мужчин и женщину к лишению свободы за продажу наркотиков. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Злоумышленники раскаялись в содеянном, но признали свою вину частично. Виновнику 1979 года рождения суд назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима. Женщина приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще один фигурант 1991 года рождения лишен свободы на четыре года условно и должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

В текущем году сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, принадлежащий одной из служб такси. В салоне транспортного средства находились водитель, двое мужчин и женщина. Пассажиры привлекли внимание сотрудников полиции, так как один из них незадолго до остановки автомобиля выходил из лесного массива. Во время беседы у пассажиров выявили признаки наркотического опьянения, после чего один из мужчин признался, что при нем есть запрещенные вещества.