В Тюменской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

15 октября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Мужчина не реагировал на сигналы машиниста Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области вечером 15 октября грузовой поезд сбил мужчину, который сидел в колее между рельсами. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что погибший не реагировал на сигналы машиниста. «Сегодня вечером на 2236-м километре пикет 6 Новая Заимка-Заводоуковск осуществлен наезд грузовым поездом 9701 на сидящего в колее между рельсами мужчину. Предварительно установлено, что погибший на сигналы машиниста не реагировал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку.

В Тюменской области вечером 15 октября грузовой поезд сбил мужчину, который сидел в колее между рельсами. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что погибший не реагировал на сигналы машиниста. «Сегодня вечером на 2236-м километре пикет 6 Новая Заимка-Заводоуковск осуществлен наезд грузовым поездом 9701 на сидящего в колее между рельсами мужчину. Предварительно установлено, что погибший на сигналы машиниста не реагировал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку.