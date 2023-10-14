14 октября 2023
13 октября 2023

В Тюменской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, тепловоз, железная дорога
Мужчина не реагировал на сигналы машиниста Фото:

В Тюменской области вечером 15 октября грузовой поезд сбил мужчину, который сидел в колее между рельсами. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что погибший не реагировал на сигналы машиниста.

«Сегодня вечером на 2236-м километре пикет 6 Новая Заимка-Заводоуковск осуществлен наезд грузовым поездом 9701 на сидящего в колее между рельсами мужчину. Предварительно установлено, что погибший на сигналы машиниста не реагировал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку.

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В Тюменской области вечером 15 октября грузовой поезд сбил мужчину, который сидел в колее между рельсами. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что погибший не реагировал на сигналы машиниста. «Сегодня вечером на 2236-м километре пикет 6 Новая Заимка-Заводоуковск осуществлен наезд грузовым поездом 9701 на сидящего в колее между рельсами мужчину. Предварительно установлено, что погибший на сигналы машиниста не реагировал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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