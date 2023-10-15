15 октября 2023

Израиль озвучил число заложников у боевиков в секторе Газа

Haaretz: в плену у ХАМАС находятся 155 человек
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Армия Израиля обратилась к семьям 155 заложников Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В плену у боевиков в секторе Газа на данный момент находится 155 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Армия Израиля оповестила семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в плену радикалами из палестинского движения ХАМАС», — заявил Хагари. Его словам опубликовала газета Haaretz.

Ранее число заложников, находящихся в плену у вооруженных палестинских боевиков, составляло 120 человек. В израильской армии уточнили, что людей удерживают в Газе. Граждане, чьи близкие остаются в заложниках, выходили на протест в Тель-Авиве с требованием к израильским властям предпринять решительные действия.

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В плену у боевиков в секторе Газа на данный момент находится 155 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Армия Израиля оповестила семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в плену радикалами из палестинского движения ХАМАС», — заявил Хагари. Его словам опубликовала газета Haaretz. Ранее число заложников, находящихся в плену у вооруженных палестинских боевиков, составляло 120 человек. В израильской армии уточнили, что людей удерживают в Газе. Граждане, чьи близкие остаются в заложниках, выходили на протест в Тель-Авиве с требованием к израильским властям предпринять решительные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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