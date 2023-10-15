Израиль озвучил число заложников у боевиков в секторе Газа

В плену у боевиков в секторе Газа на данный момент находится 155 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Армия Израиля оповестила семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в плену радикалами из палестинского движения ХАМАС», —
Ранее число заложников, находящихся в плену у вооруженных палестинских боевиков, составляло 120 человек. В израильской армии уточнили, что людей удерживают в Газе. Граждане, чьи близкие остаются в заложниках, выходили на протест в Тель-Авиве с требованием к израильским властям предпринять решительные действия.
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