В Челябинске под окнами жилого дома найден труп женщины

16 октября 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

В Челябинске по улице Молодогвардейцев обнаружен труп девушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки обнаружен труп 37-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «14 октября примерно в 6 утра у дома 41 по улице Молодогвардейцев обнаружен труп. По предварительным данным это проживавшая в этом же доме 37-летняя девушка», — сообщил источник. По информации URA.RU, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Имеется начальная версия, что девушка покончила с собой, причины произошедшего устанавливаются. Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.

На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки обнаружен труп 37-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «14 октября примерно в 6 утра у дома 41 по улице Молодогвардейцев обнаружен труп. По предварительным данным это проживавшая в этом же доме 37-летняя девушка», — сообщил источник. По информации URA.RU, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Имеется начальная версия, что девушка покончила с собой, причины произошедшего устанавливаются. Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.