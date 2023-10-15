15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

В Челябинске под окнами жилого дома найден труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске по улице Молодогвардейцев обнаружен труп девушки Фото:

На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки обнаружен труп 37-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«14 октября примерно в 6 утра у дома 41 по улице Молодогвардейцев обнаружен труп. По предварительным данным это проживавшая в этом же доме 37-летняя девушка», — сообщил источник. По информации URA.RU, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Имеется начальная версия, что девушка покончила с собой, причины произошедшего устанавливаются.

Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.

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На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки обнаружен труп 37-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «14 октября примерно в 6 утра у дома 41 по улице Молодогвардейцев обнаружен труп. По предварительным данным это проживавшая в этом же доме 37-летняя девушка», — сообщил источник. По информации URA.RU, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Имеется начальная версия, что девушка покончила с собой, причины произошедшего устанавливаются. Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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