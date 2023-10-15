В Челябинске под окнами жилого дома найден труп женщины

На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки обнаружен труп 37-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«14 октября примерно в 6 утра у дома 41 по улице Молодогвардейцев обнаружен труп. По предварительным данным это проживавшая в этом же доме 37-летняя девушка», — сообщил источник. По информации URA.RU, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Имеется начальная версия, что девушка покончила с собой, причины произошедшего устанавливаются.
Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.