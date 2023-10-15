Республика Сербская заявила о планах договориться о поставках российского газа

16 октября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Договор о поставках газа из РФ планируется подписать до конца текущего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Республика Сербская до конца текущего года собирается заключить с Москвой договор о долгосрочных поставках российского газа. Об этом сообщил премьер-министр республики Радован Вишкович. «Дружба между нашими странами [Россией и республикой Сербской] развивается не только последние годы, а на протяжении многих веков. Мы благодарны за поставки газа по ценам гораздо более низким, чем на бирже. Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года», — передают слова Вишковича «Известия». Вишкович подчеркнул, что подтверждение о намерении заключить сделку уже получено. Это произошло во время встречи с вице-премьером Александром Новаком и руководством «Газпрома». В данный момент стороны находятся на этапе переговоров, премьер-министр уверен, что трудностей в этом вопросе не возникнет. При этом из-за отсутствия трубопровода сохраняются сложности в реализации поставок. В республике ожидают, что трубопровод из Сербии в скором времени построят, чтобы получать по нему газ.

Республика Сербская до конца текущего года собирается заключить с Москвой договор о долгосрочных поставках российского газа. Об этом сообщил премьер-министр республики Радован Вишкович. «Дружба между нашими странами [Россией и республикой Сербской] развивается не только последние годы, а на протяжении многих веков. Мы благодарны за поставки газа по ценам гораздо более низким, чем на бирже. Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года», — передают слова Вишковича «Известия». Вишкович подчеркнул, что подтверждение о намерении заключить сделку уже получено. Это произошло во время встречи с вице-премьером Александром Новаком и руководством «Газпрома». В данный момент стороны находятся на этапе переговоров, премьер-министр уверен, что трудностей в этом вопросе не возникнет. При этом из-за отсутствия трубопровода сохраняются сложности в реализации поставок. В республике ожидают, что трубопровод из Сербии в скором времени построят, чтобы получать по нему газ.