15 октября 2023

Республика Сербская заявила о планах договориться о поставках российского газа

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Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газификация, газовое оборудование
Договор о поставках газа из РФ планируется подписать до конца текущего года Фото:

Республика Сербская до конца текущего года собирается заключить с Москвой договор о долгосрочных поставках российского газа. Об этом сообщил премьер-министр республики Радован Вишкович.

«Дружба между нашими странами [Россией и республикой Сербской] развивается не только последние годы, а на протяжении многих веков. Мы благодарны за поставки газа по ценам гораздо более низким, чем на бирже. Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года», — передают слова Вишковича «Известия».

Вишкович подчеркнул, что подтверждение о намерении заключить сделку уже получено. Это произошло во время встречи с вице-премьером Александром Новаком и руководством «Газпрома». В данный момент стороны находятся на этапе переговоров, премьер-министр уверен, что трудностей в этом вопросе не возникнет.

При этом из-за отсутствия трубопровода сохраняются сложности в реализации поставок. В республике ожидают, что трубопровод из Сербии в скором времени построят, чтобы получать по нему газ.

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Республика Сербская до конца текущего года собирается заключить с Москвой договор о долгосрочных поставках российского газа. Об этом сообщил премьер-министр республики Радован Вишкович. «Дружба между нашими странами [Россией и республикой Сербской] развивается не только последние годы, а на протяжении многих веков. Мы благодарны за поставки газа по ценам гораздо более низким, чем на бирже. Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года», — передают слова Вишковича «Известия». Вишкович подчеркнул, что подтверждение о намерении заключить сделку уже получено. Это произошло во время встречи с вице-премьером Александром Новаком и руководством «Газпрома». В данный момент стороны находятся на этапе переговоров, премьер-министр уверен, что трудностей в этом вопросе не возникнет. При этом из-за отсутствия трубопровода сохраняются сложности в реализации поставок. В республике ожидают, что трубопровод из Сербии в скором времени построят, чтобы получать по нему газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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