«Коммерсант»: адвокатов РФ хотят лишать статуса из-за отъезда за границу

16 октября 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Адвокатам могут запретить покидать Россию на год и более без уважительной причины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российских адвокатов, покинувшие страну, могут лишать статуса за отъезд за границу на год и более. Поправку в закон «Об адвокатуре» предложило добавить правительство, сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА). «Покинувшие Россию адвокаты могут лишиться статуса. Норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране», — пишет « Коммерсант ». Как сообщает Федеральная палата адвокатов, специальная комиссия правительства уже подготовила поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В частности, предлагается прекращать статус адвоката «при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ». Исключения составят выезды на лечение, обучение или для исполнения трудовых обязательств, а также по другим уважительным причинам. Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему зарубежные компании вернутся в Россию. По его мнению, иностранные компании, закрывшие бизнес в России, снова захотят работать в стране из-за перспективности рынка и развития БРИКС.

Российских адвокатов, покинувшие страну, могут лишать статуса за отъезд за границу на год и более. Поправку в закон «Об адвокатуре» предложило добавить правительство, сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА). «Покинувшие Россию адвокаты могут лишиться статуса. Норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране», — пишет «Коммерсант». Как сообщает Федеральная палата адвокатов, специальная комиссия правительства уже подготовила поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В частности, предлагается прекращать статус адвоката «при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ». Исключения составят выезды на лечение, обучение или для исполнения трудовых обязательств, а также по другим уважительным причинам. Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему зарубежные компании вернутся в Россию. По его мнению, иностранные компании, закрывшие бизнес в России, снова захотят работать в стране из-за перспективности рынка и развития БРИКС.