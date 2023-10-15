15 октября 2023

«Коммерсант»: адвокатов РФ хотят лишать статуса из-за отъезда за границу

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, суд, сторона защиты
Адвокатам могут запретить покидать Россию на год и более без уважительной причины Фото:

Российских адвокатов, покинувшие страну, могут лишать статуса за отъезд за границу на год и более. Поправку в закон «Об адвокатуре» предложило добавить правительство, сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА).

«Покинувшие Россию адвокаты могут лишиться статуса. Норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране», — пишет «Коммерсант».

Как сообщает Федеральная палата адвокатов, специальная комиссия правительства уже подготовила поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В частности, предлагается прекращать статус адвоката «при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ». Исключения составят выезды на лечение, обучение или для исполнения трудовых обязательств, а также по другим уважительным причинам.

Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему зарубежные компании вернутся в Россию. По его мнению, иностранные компании, закрывшие бизнес в России, снова захотят работать в стране из-за перспективности рынка и развития БРИКС.

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Российских адвокатов, покинувшие страну, могут лишать статуса за отъезд за границу на год и более. Поправку в закон «Об адвокатуре» предложило добавить правительство, сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА). «Покинувшие Россию адвокаты могут лишиться статуса. Норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране», — пишет «Коммерсант». Как сообщает Федеральная палата адвокатов, специальная комиссия правительства уже подготовила поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В частности, предлагается прекращать статус адвоката «при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ». Исключения составят выезды на лечение, обучение или для исполнения трудовых обязательств, а также по другим уважительным причинам. Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему зарубежные компании вернутся в Россию. По его мнению, иностранные компании, закрывшие бизнес в России, снова захотят работать в стране из-за перспективности рынка и развития БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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