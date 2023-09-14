Экономист объяснил, почему зарубежные компании вернутся в Россию

Аналитик Беляев: зарубежные компании вернутся в РФ из-за перспективности рынка

15 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Российский рынок привлекает иностранные фирмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Иностранные компании, закрывшие бизнес в России, вернутся в страну из-за перспективности рынка и развития БРИКС. Об этом в беседе с URA.RU рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Для возвращения в Россию у иностранных компаний есть инструменты, потому что нужны капитал и технологии. Понятно, что основной мотив возврата этих компаний заключается в том, что они могут влиться, интегрироваться и работать на определенном емком рынке, который имеет перспективы развития. Они Россию рассматривают как перспективный рынок, и как члена организации БРИКС, которая имеет перспективы развития», — сказал Михаил Беляев. Финансовый аналитик подчеркнул, что в условиях Европы компаниям стало тяжело развиваться. «Европа им некомфортна, потому что она почти достигла пределов своего экономического насыщения. Мы видим, что там перспектив дальнейшего развития уже не так много. Существование в экономических рамках, которое они достигли есть. Отсюда вытекают проблемы и наслаиваются экономические проблемы, выросшие из политических», — объяснил он. Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании, покинувшие российский рынок после начала СВО, планируют вернуться в РФ как только позволит ситуация. Он отметил, что итальянские компании потеряли порядка 35% российского экспорта. А те фирмы, что остались работать в стране, смогли увеличить товарооборот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные компании, закрывшие бизнес в России, вернутся в страну из-за перспективности рынка и развития БРИКС. Об этом в беседе с URA.RU рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Для возвращения в Россию у иностранных компаний есть инструменты, потому что нужны капитал и технологии. Понятно, что основной мотив возврата этих компаний заключается в том, что они могут влиться, интегрироваться и работать на определенном емком рынке, который имеет перспективы развития. Они Россию рассматривают как перспективный рынок, и как члена организации БРИКС, которая имеет перспективы развития», — сказал Михаил Беляев. Финансовый аналитик подчеркнул, что в условиях Европы компаниям стало тяжело развиваться. «Европа им некомфортна, потому что она почти достигла пределов своего экономического насыщения. Мы видим, что там перспектив дальнейшего развития уже не так много. Существование в экономических рамках, которое они достигли есть. Отсюда вытекают проблемы и наслаиваются экономические проблемы, выросшие из политических», — объяснил он. Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании, покинувшие российский рынок после начала СВО, планируют вернуться в РФ как только позволит ситуация. Он отметил, что итальянские компании потеряли порядка 35% российского экспорта. А те фирмы, что остались работать в стране, смогли увеличить товарооборот.