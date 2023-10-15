15 октября 2023
14 октября 2023

В Курганской области в ДТП с двумя машинами погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
ДТП произошло в Шадринском округе Фото:

В Шадринском муниципальном округе Курганской области в ДТП с двумя машинами погибли три человека. Об этом сообщают представители СМИ.

«Смертельное ДТП произошло в Курганской области. Там столкнулись две легковушки, погибли три человека, еще четверо пострадали», — указано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Представители канала уточнили, что пострадавших госпитализировали, и они находятся в тяжелом состоянии. Также они рассказали, что обстоятельства произошедшего уточняются. В областном ГИБДД URA.RU попросили обратиться в УМВД региона. Представители пресс-службы областного УМВД пообещали позже прокомментировать ситуацию URA.RU.

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В Шадринском муниципальном округе Курганской области в ДТП с двумя машинами погибли три человека. Об этом сообщают представители СМИ. «Смертельное ДТП произошло в Курганской области. Там столкнулись две легковушки, погибли три человека, еще четверо пострадали», — указано на сайте телеканала РЕН ТВ. Представители канала уточнили, что пострадавших госпитализировали, и они находятся в тяжелом состоянии. Также они рассказали, что обстоятельства произошедшего уточняются. В областном ГИБДД URA.RU попросили обратиться в УМВД региона. Представители пресс-службы областного УМВД пообещали позже прокомментировать ситуацию URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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