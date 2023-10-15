В Курганской области в ДТП с двумя машинами погибли три человека

16 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в Шадринском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском муниципальном округе Курганской области в ДТП с двумя машинами погибли три человека. Об этом сообщают представители СМИ. «Смертельное ДТП произошло в Курганской области. Там столкнулись две легковушки, погибли три человека, еще четверо пострадали», — указано на сайте телеканала РЕН ТВ. Представители канала уточнили, что пострадавших госпитализировали, и они находятся в тяжелом состоянии. Также они рассказали, что обстоятельства произошедшего уточняются. В областном ГИБДД URA.RU попросили обратиться в УМВД региона. Представители пресс-службы областного УМВД пообещали позже прокомментировать ситуацию URA.RU.

В Шадринском муниципальном округе Курганской области в ДТП с двумя машинами погибли три человека. Об этом сообщают представители СМИ. «Смертельное ДТП произошло в Курганской области. Там столкнулись две легковушки, погибли три человека, еще четверо пострадали», — указано на сайте телеканала РЕН ТВ. Представители канала уточнили, что пострадавших госпитализировали, и они находятся в тяжелом состоянии. Также они рассказали, что обстоятельства произошедшего уточняются. В областном ГИБДД URA.RU попросили обратиться в УМВД региона. Представители пресс-службы областного УМВД пообещали позже прокомментировать ситуацию URA.RU.