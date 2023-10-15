В курганской колонии осужденная била тюремщиков и разбивала стекла

В женской колонии кургана осужденная разбила окно и устроила дебош Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский суд признал виновной женщину, отбывающую наказание в колонии №4, в дезорганизации. Осужденная в медицинском изоляторе устроила дебош с битьем стекол. Также она пыталась избить тюремщиков и нецензурно выражалась. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курганской области.

«Осужденная, отбывающая наказание в исправительной колонии № 4 в городе Кургане, признана виновной в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ)», — сообщается в telegram-канале пресс-службы. За устроенный скандал ей было назначено наказание в виде двух дет лишения свободы.

Инцидент произошел в ИК-4 города Кургана. Осужденная была помещена в медицинский изолятор. Не согласная с таким решением она стала нецензурно ругаться, пыталась бить тюремщиков и испортить им рацию, разбила окно.

Суммировав новый и неотбытый сроки наказания, суд назначил ей окончательно шесть лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии нашли осужденного, совершившего самоубийство. По сведениям источников, мужчина якобы не вынес последствий перевода в штрафной изолятор. В колонии после этого случая прошли проверки.