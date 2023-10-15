Жители ХМАО пожаловались губернатору Комаровой на дороги в Томской области

Жители Нижневартовского района пожаловались губернатору Югры Наталье Комаровой на качество дорог в Томской области, по которому проходит путь к отдаленным поселкам муниципалитета. Встреча глава региона с югорчанами транслировалась на официальной странице губернатора ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».
«Часть дороги до Ваховска и Охтеурья проходит по Томской области. Участки трасс, которые относятся к соседнему региону и АО „Томскнефть“, небезопасны и требуют реконструкции: по ним ездят рейсовые автобусы в отдаленные поселки Нижневартовского района, специальные службы, от которых зависит благополучие жителей населенных пунктов, например, скорая помощь», — рассказала Суханова.
Дорога, проходящая через Томскую область, ведет к поселкам Ваховск, Охтеурье, Ларьяк, Чехломей. По словам депутата, нефтяники периодически проводят ямочный ремонт, но этого не достаточно — дорога разрушается. С такой же проблемой обратилась к губернатору староста деревни Соснина, которая находится на границе с Томской областью, Елена Русова.
Комарова сообщила, что в ХМАО существует договоренность с властями Томской области. «Есть предварительная договоренность с руководством Томской области по поводу дорог, которую мы актуализировали в этом году. Мы рассматриваем два направления работы по ремонту этих участков трассы и распределению ресурсов для их содержания: договариваемся с властями и с нефтяниками», — ответила глава региона. Она сообщила, что стороны не отказываются от участия в решении вопроса и дала поручение правительству ХМАО поставить четкие сроки по достижению договоренностей с властями Томской области и нефтяными компаниями.
Ранее URA.RU писало, что автомобилисты из ХМАО пожаловались на пробки на границе с Томской областью. Задержка движения транспорта произошла из-за проверки автомобилей Федеральной службой безопасности.
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