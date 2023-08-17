Силовики объяснили причины массовых досмотров автомобилей на границах ХМАО

ФСБ проверяет водителей на границах ХМАО перед выборами

17 августа 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Водители ХМАО пожаловались на пробки из-за досмотров на границе региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Федеральная служба безопасности проверяет водителей на границах ХМАО и соседних субъектов РФ. По данным источника URA.RU из числа силовиков, ФСБ привлекла к досмотрам полицейских из-за грядущих выборов в регионах «тюменской матрешки». «ФСБ и ГИБДД развернули в Югре операцию, машины на границе с регионом досматривают, проверяют документы водителей. К сентябрю трафик отпускников, возвращающихся домой, кратно возрастает. Так как в округе планируется ряд массовых мероприятий, в том числе выборов, для обеспечения их безопасности и исключения возможности ввезти в регион оружие, силовики проверяют автомобили», — поделился инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проверки на дорогах проводятся ежегодно в преддверии 1 сентября, но не подтвердили факт проведения такой операции. «Не стоит связывать это с выборами или иными факторами. Уже пять лет перед началом учебного года сотрудники ГИБДД проверяют автомобили», — прокомментировали в ведомстве. В социальных сетях округа участились жалобы на многокилометровые пробки на границах с Югрой. Чаще всего обращения поступают из города Стрежевого Томской области, который граничит с ХМАО, отмечались обращения и от автолюбителей, которые пересекали границу округа и Свердловской области. В управление ФСБ по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям юга региона, ХМАО и ЯНАО. Он попросил водителей соблюдать правила дорожного движения из-за участившихся смертельных ДТП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная служба безопасности проверяет водителей на границах ХМАО и соседних субъектов РФ. По данным источника URA.RU из числа силовиков, ФСБ привлекла к досмотрам полицейских из-за грядущих выборов в регионах «тюменской матрешки». «ФСБ и ГИБДД развернули в Югре операцию, машины на границе с регионом досматривают, проверяют документы водителей. К сентябрю трафик отпускников, возвращающихся домой, кратно возрастает. Так как в округе планируется ряд массовых мероприятий, в том числе выборов, для обеспечения их безопасности и исключения возможности ввезти в регион оружие, силовики проверяют автомобили», — поделился инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проверки на дорогах проводятся ежегодно в преддверии 1 сентября, но не подтвердили факт проведения такой операции. «Не стоит связывать это с выборами или иными факторами. Уже пять лет перед началом учебного года сотрудники ГИБДД проверяют автомобили», — прокомментировали в ведомстве. В социальных сетях округа участились жалобы на многокилометровые пробки на границах с Югрой. Чаще всего обращения поступают из города Стрежевого Томской области, который граничит с ХМАО, отмечались обращения и от автолюбителей, которые пересекали границу округа и Свердловской области. В управление ФСБ по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям юга региона, ХМАО и ЯНАО. Он попросил водителей соблюдать правила дорожного движения из-за участившихся смертельных ДТП.