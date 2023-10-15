Свердловский мэр впервые прокомментировал отставку первого зама

В Каменске-Уральском назначат нового заместителя мэра

16 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Глава Каменска-Уральского считает, что его заместитель не выдержал давления силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов заявил, что его первый заместитель по горхозяйству Дмитрий Башарин оставил должность, потому что не выдержал давления со стороны силовиков. В ближайшее время на его место назначат нового человека. «Принятие каких-либо управленческих решений приводит к появлению претензий со стороны правоохранительных органов. Дмитрий Вячеславович, по всей видимости, не выдержал психологического давления и принял решение уйти. Но свято место — пусто не бывает», — сказал Герасимов во время совещания в мэрии (видеозапись имеется в распоряжении URA.RU). Он уточнил, что Дмитрий Башарин попросил об отставке 13 октября, он проработал в своей должности два с половиной года. Имя нового первого заместителя по городскому хозяйству озвучат в ближайшее время.

Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов заявил, что его первый заместитель по горхозяйству Дмитрий Башарин оставил должность, потому что не выдержал давления со стороны силовиков. В ближайшее время на его место назначат нового человека. «Принятие каких-либо управленческих решений приводит к появлению претензий со стороны правоохранительных органов. Дмитрий Вячеславович, по всей видимости, не выдержал психологического давления и принял решение уйти. Но свято место — пусто не бывает», — сказал Герасимов во время совещания в мэрии (видеозапись имеется в распоряжении URA.RU). Он уточнил, что Дмитрий Башарин попросил об отставке 13 октября, он проработал в своей должности два с половиной года. Имя нового первого заместителя по городскому хозяйству озвучат в ближайшее время.