Свердловский мэр впервые прокомментировал отставку первого зама

Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов заявил, что его первый заместитель по горхозяйству Дмитрий Башарин оставил должность, потому что не выдержал давления со стороны силовиков. В ближайшее время на его место назначат нового человека.
«Принятие каких-либо управленческих решений приводит к появлению претензий со стороны правоохранительных органов. Дмитрий Вячеславович, по всей видимости, не выдержал психологического давления и принял решение уйти. Но свято место — пусто не бывает», — сказал Герасимов во время совещания в мэрии (видеозапись имеется в распоряжении URA.RU).
Он уточнил, что Дмитрий Башарин попросил об отставке 13 октября, он проработал в своей должности два с половиной года. Имя нового первого заместителя по городскому хозяйству озвучат в ближайшее время.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.