15 октября 2023

Свердловский мэр впервые прокомментировал отставку первого зама

В Каменске-Уральском назначат нового заместителя мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, герасимов алексей
Глава Каменска-Уральского считает, что его заместитель не выдержал давления силовиков Фото:

Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов заявил, что его первый заместитель по горхозяйству Дмитрий Башарин оставил должность, потому что не выдержал давления со стороны силовиков. В ближайшее время на его место назначат нового человека.

«Принятие каких-либо управленческих решений приводит к появлению претензий со стороны правоохранительных органов. Дмитрий Вячеславович, по всей видимости, не выдержал психологического давления и принял решение уйти. Но свято место — пусто не бывает», — сказал Герасимов во время совещания в мэрии (видеозапись имеется в распоряжении URA.RU).

Он уточнил, что Дмитрий Башарин попросил об отставке 13 октября, он проработал в своей должности два с половиной года. Имя нового первого заместителя по городскому хозяйству озвучат в ближайшее время.

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Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов заявил, что его первый заместитель по горхозяйству Дмитрий Башарин оставил должность, потому что не выдержал давления со стороны силовиков. В ближайшее время на его место назначат нового человека. «Принятие каких-либо управленческих решений приводит к появлению претензий со стороны правоохранительных органов. Дмитрий Вячеславович, по всей видимости, не выдержал психологического давления и принял решение уйти. Но свято место — пусто не бывает», — сказал Герасимов во время совещания в мэрии (видеозапись имеется в распоряжении URA.RU). Он уточнил, что Дмитрий Башарин попросил об отставке 13 октября, он проработал в своей должности два с половиной года. Имя нового первого заместителя по городскому хозяйству озвучат в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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