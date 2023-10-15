В екатеринбургской спецшколе, где насиловали детей, появилась новая жертва

В деле об изнасилованиях в спецшколе Екатеринбурга появился третий потерпевший

Пока в деле фигурируют трое потерпевших (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В спецшколе № 124 Екатеринбурга, которая оскандалилась после вскрывшихся фактов о сексуальном насилии над воспитанниками, появился еще один потерпевший. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, стало известно о третьем подростке, который подвергся издевательствам со стороны сверстников.

«Информация всплыла случайно. Из спецшколы случился самовольный уход. Ребенок рассказал о фактах насилия знакомым людям. Те обратились в полицию, полиция пришла в спецшколу. Потерпевший мальчик уже опрошен, он все подтвердил», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что факты, о которых идет речь, имели место быть зимой 2021—2022 года, а также весной 2023-го. Подозревается в совершении насильственных действий воспитанник той же спецшколы. Подросткам, о которых идет речь, 14 и 16 лет.

«Удивляет тот факт, что многие органы, включая детского омбудсмена, отчитывались о том, что ситуация в спецшколе под контролем, и даже по-своему заступались за руководство, допустившее такой беспредел. Следствие не исключает, что жертв может стать еще больше», — добавил источник. По его словам, мать потерпевшего пока не знает об издевательствах над сыном.

Скандал в спецшколе вспыхнул весной. По сообщениям инсайдера, в стенах учреждениях якобы с подачи воспитателя проводились так называемые «товарищеские суды» с насильственными действиями. Тогда речь шла о двух пострадавших.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета. Там воздержались от ответа.