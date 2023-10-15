Молодые курганцы насмерть разбились о дерево на автомобиле ВАЗ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Смертельное ДТП с четырьмя погибшими молодыми людьми случилось в Мишкинском округе (Курганская область). Автомобиль, в котором погибли молодые люди, врезался в дерево. Об этом сообщается на сайте УГИБДД региона.

«На автодороге Кирово-Шаламово-Егорино на территории Мишкинского округа 14 октября в ДТП погибли четыре человека», — пишет пресс-служба управления. Погибшими была молодая компания в возрасте от 19 до 29 лет.

Компанию вез 22-летний водитель на ВАЗ-21102. На одном из участков дороги он потерял управление и врезался в дерево. В ДТП, помимо него, от травм погиб 29-летний мужчина и две девушки, 19 и 20 лет.

Как рассказали в УГИБДД, у водителя был взят биоматериал для исследования на возможное алкогольное опьянение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе в ДТП погибли три человека. Это произошло после выезда иномарки на встречную полосу. Еще четверо угодили после происшествия в больницу.