15 октября 2023
14 октября 2023

Четверо молодых курганцев насмерть разбились в аварии, врезавшись в дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная авария Курган, дтп, мчс сотрудники, разбитый автомобиль, авария
Молодые курганцы насмерть разбились о дерево на автомобиле ВАЗ Фото:

Смертельное ДТП с четырьмя погибшими молодыми людьми случилось в Мишкинском округе (Курганская область). Автомобиль, в котором погибли молодые люди, врезался в дерево. Об этом сообщается на сайте УГИБДД региона.

«На автодороге Кирово-Шаламово-Егорино на территории Мишкинского округа 14 октября в ДТП погибли четыре человека», — пишет пресс-служба управления. Погибшими была молодая компания в возрасте от 19 до 29 лет.

Компанию вез 22-летний водитель на ВАЗ-21102. На одном из участков дороги он потерял управление и врезался в дерево. В ДТП, помимо него, от травм погиб 29-летний мужчина и две девушки, 19 и 20 лет.

Как рассказали в УГИБДД, у водителя был взят биоматериал для исследования на возможное алкогольное опьянение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе в ДТП погибли три человека. Это произошло после выезда иномарки на встречную полосу. Еще четверо угодили после происшествия в больницу.

Четверо молодых курганцев погибли в ДТП, врезавшись в дерево в Мишкинском округе
Четверо молодых курганцев погибли в ДТП, врезавшись в дерево в Мишкинском округе

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Смертельное ДТП с четырьмя погибшими молодыми людьми случилось в Мишкинском округе (Курганская область). Автомобиль, в котором погибли молодые люди, врезался в дерево. Об этом сообщается на сайте УГИБДД региона. «На автодороге Кирово-Шаламово-Егорино на территории Мишкинского округа 14 октября в ДТП погибли четыре человека», — пишет пресс-служба управления. Погибшими была молодая компания в возрасте от 19 до 29 лет. Компанию вез 22-летний водитель на ВАЗ-21102. На одном из участков дороги он потерял управление и врезался в дерево. В ДТП, помимо него, от травм погиб 29-летний мужчина и две девушки, 19 и 20 лет. Как рассказали в УГИБДД, у водителя был взят биоматериал для исследования на возможное алкогольное опьянение. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе в ДТП погибли три человека. Это произошло после выезда иномарки на встречную полосу. Еще четверо угодили после происшествия в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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