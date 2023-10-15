Курганская ГИБДД опубликовала фото машин, в которых погибли три человека

16 октября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Курганской области в ДТП погибли три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в ДТП между двумя машинами погибли три человека. Фото поврежденных автомобилей опубликовано в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Авария произошла утром 16 октября на 240-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительной информации, водитель 1993 года на автомобиле Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Vesta. В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался. Водитель Lada Vesta 1997 года рождения и его пассажир погибли на месте аварии», — сообщили в ГИБДД региона. Еще четверо пассажиров, пострадавших в ДТП, госпитализировали в больницы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. В Курганской области на трассе насмерть разбились три человека Фото: группа «ГИБДД» в соцсети «ВКонтакте» В аварии между двумя легковыми автомобилями погибли три человека, еще четверо госпитализированы в больницу Фото: группа «ГИБДД» в соцсети «ВКонтакте» Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган Фото: группа «ГИБДД» в соцсети «ВКонтакте»

В Курганской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в ДТП между двумя машинами погибли три человека. Фото поврежденных автомобилей опубликовано в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Авария произошла утром 16 октября на 240-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительной информации, водитель 1993 года на автомобиле Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Vesta. В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался. Водитель Lada Vesta 1997 года рождения и его пассажир погибли на месте аварии», — сообщили в ГИБДД региона. Еще четверо пассажиров, пострадавших в ДТП, госпитализировали в больницы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.