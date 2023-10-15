15 октября 2023
14 октября 2023

Курганская ГИБДД опубликовала фото машин, в которых погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
В Курганской области в ДТП погибли три человека Фото:

В Курганской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в ДТП между двумя машинами погибли три человека. Фото поврежденных автомобилей опубликовано в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Авария произошла утром 16 октября на 240-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительной информации, водитель 1993 года на автомобиле Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Vesta. В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался. Водитель Lada Vesta 1997 года рождения и его пассажир погибли на месте аварии», — сообщили в ГИБДД региона. Еще четверо пассажиров, пострадавших в ДТП, госпитализировали в больницы.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

В Курганской области на трассе насмерть разбились три человека
В Курганской области на трассе насмерть разбились три человека
Фото:
В аварии между двумя легковыми автомобилями погибли три человека, еще четверо госпитализированы в больницу
В аварии между двумя легковыми автомобилями погибли три человека, еще четверо госпитализированы в больницу
Фото:
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган
Фото:

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В Курганской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в ДТП между двумя машинами погибли три человека. Фото поврежденных автомобилей опубликовано в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Авария произошла утром 16 октября на 240-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительной информации, водитель 1993 года на автомобиле Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Vesta. В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался. Водитель Lada Vesta 1997 года рождения и его пассажир погибли на месте аварии», — сообщили в ГИБДД региона. Еще четверо пассажиров, пострадавших в ДТП, госпитализировали в больницы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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