15 октября 2023
14 октября 2023

Бизнесмен обманул тюменцев на миллионы рублей

Руководитель фирмы продавал тюменцам несуществующие двери
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени накажут мошенника, укравшего несколько миллионов рублей Фото:

В Тюмени осудили предпринимателя, который продавал местным жителям несуществующие двери. На мошеннических контрактах он заработал более двух миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

«Обвиняемый, являясь заместителем, а затем и генеральным директором коммерческой организации, в период 2016—2018 гг. заключал с гражданами договоры на изготовление и покупку дверей, дополнительных элементов и фурнитуры. Не имея намерений исполнять обязательства по заключенным договорам, полученные денежные средства он похищал и распоряжался ими по своему усмотрению», — сказано в публикации ведомства.

От действий мошенника пострадали 27 человек. Всего он заработал 2,3 миллиона рублей. Преступник отправится под стражу на 4 года и 10 месяцев.

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В Тюмени осудили предпринимателя, который продавал местным жителям несуществующие двери. На мошеннических контрактах он заработал более двух миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. «Обвиняемый, являясь заместителем, а затем и генеральным директором коммерческой организации, в период 2016—2018 гг. заключал с гражданами договоры на изготовление и покупку дверей, дополнительных элементов и фурнитуры. Не имея намерений исполнять обязательства по заключенным договорам, полученные денежные средства он похищал и распоряжался ими по своему усмотрению», — сказано в публикации ведомства. От действий мошенника пострадали 27 человек. Всего он заработал 2,3 миллиона рублей. Преступник отправится под стражу на 4 года и 10 месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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