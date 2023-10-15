Бизнесмен обманул тюменцев на миллионы рублей

В Тюмени осудили предпринимателя, который продавал местным жителям несуществующие двери. На мошеннических контрактах он заработал более двух миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.
«Обвиняемый, являясь заместителем, а затем и генеральным директором коммерческой организации, в период 2016—2018 гг. заключал с гражданами договоры на изготовление и покупку дверей, дополнительных элементов и фурнитуры. Не имея намерений исполнять обязательства по заключенным договорам, полученные денежные средства он похищал и распоряжался ими по своему усмотрению», — сказано в публикации ведомства.
От действий мошенника пострадали 27 человек. Всего он заработал 2,3 миллиона рублей. Преступник отправится под стражу на 4 года и 10 месяцев.
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