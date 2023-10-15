Певец из Сургута Мустяцэ выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду»

16 октября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Мустяцэ из Сургута выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певец из Сургута Дмитрий Мустяцэ выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду», на котором ему предстоит посоревноваться с одним из известных исполнителей. Сургутянин появится на сцене под творческим псевдонимом Dimian во втором сезоне шоу, сообщил URA.RU Мустяцэ.



«Мне предлагали поучаствовать сразу в нескольких шоу, но я сделал выбор в пользу „Перепой звезду“. В сравнении с другими шоу этот проект новый, рейтинговый, который покажут на Первом канале. Важно, что продюсеры этого проекта сконцентрированы на самом музыкальном произведении, а не на образе участника», — рассказал Мустяцэ.



Дмитрий Мустяцэ также принимал участие в импровизационном шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Певцу удалось впечатлить своим вокалом Анну Седакову. Ранее URA.RU рассказывало, что одаренные дети из ХМАО и ЯНАО приняли участие в шоу «Вундеркинды». Юные участники посоревновались с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной.

Певец из Сургута Дмитрий Мустяцэ выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду», на котором ему предстоит посоревноваться с одним из известных исполнителей. Сургутянин появится на сцене под творческим псевдонимом Dimian во втором сезоне шоу, сообщил URA.RU Мустяцэ. «Мне предлагали поучаствовать сразу в нескольких шоу, но я сделал выбор в пользу „Перепой звезду“. В сравнении с другими шоу этот проект новый, рейтинговый, который покажут на Первом канале. Важно, что продюсеры этого проекта сконцентрированы на самом музыкальном произведении, а не на образе участника», — рассказал Мустяцэ. Дмитрий Мустяцэ также принимал участие в импровизационном шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Певцу удалось впечатлить своим вокалом Анну Седакову. Ранее URA.RU рассказывало, что одаренные дети из ХМАО и ЯНАО приняли участие в шоу «Вундеркинды». Юные участники посоревновались с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной.