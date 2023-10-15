15 октября 2023

Певец из Сургута Мустяцэ выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду»

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, зрители, праздник
Дмитрий Мустяцэ из Сургута выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду» Фото:

Певец из Сургута Дмитрий Мустяцэ выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду», на котором ему предстоит посоревноваться с одним из известных исполнителей. Сургутянин появится на сцене под творческим псевдонимом Dimian во втором сезоне шоу, сообщил URA.RU Мустяцэ.

«Мне предлагали поучаствовать сразу в нескольких шоу, но я сделал выбор в пользу „Перепой звезду“. В сравнении с другими шоу этот проект новый, рейтинговый, который покажут на Первом канале. Важно, что продюсеры этого проекта сконцентрированы на самом музыкальном произведении, а не на образе участника», — рассказал Мустяцэ.

Дмитрий Мустяцэ также принимал участие в импровизационном шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Певцу удалось впечатлить своим вокалом Анну Седакову.

Ранее URA.RU рассказывало, что одаренные дети из ХМАО и ЯНАО приняли участие в шоу «Вундеркинды». Юные участники посоревновались с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной.

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Певец из Сургута Дмитрий Мустяцэ выступит в музыкальном шоу «Перепой звезду», на котором ему предстоит посоревноваться с одним из известных исполнителей. Сургутянин появится на сцене под творческим псевдонимом Dimian во втором сезоне шоу, сообщил URA.RU Мустяцэ. «Мне предлагали поучаствовать сразу в нескольких шоу, но я сделал выбор в пользу „Перепой звезду“. В сравнении с другими шоу этот проект новый, рейтинговый, который покажут на Первом канале. Важно, что продюсеры этого проекта сконцентрированы на самом музыкальном произведении, а не на образе участника», — рассказал Мустяцэ. Дмитрий Мустяцэ также принимал участие в импровизационном шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Певцу удалось впечатлить своим вокалом Анну Седакову. Ранее URA.RU рассказывало, что одаренные дети из ХМАО и ЯНАО приняли участие в шоу «Вундеркинды». Юные участники посоревновались с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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