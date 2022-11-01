Одаренные дети из ХМАО и ЯНАО приняли участие в федеральном шоу

02 ноября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Дети из ХМАО и ЯНАО приняли участи в популярном телевизионном шоу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровского (ХМАО) и Илья Клиппер из Салехарда (ЯНАО) приняли участие в шоу «Вундеркинды». Новый выпуск телепередачи вышел накануне на телеканале «Пятница». «Команда детей посоревнуется с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной. Юные участники попробуют запутать звездных гостей. А Люся и Владимир подключат свою интуицию, чтобы отгадать, какими талантами обладают дети», — говорится на сайте проекта. Воспитанник ДШИ им. Е.В. Образцовой Илья Клипперт стипендиат Губернатора ЯНАО за выдающиеся творческие достижения, в его копилке много побед и наград. Ильман Хаджимуратов рекордсмен России и мира — юный спортсмен отжался 5713 раз. В ближайшее время юноша планирует побить свой собственный рекорд и отжаться 13000 раз без остановки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми состоится мегашоу звезд 90-х и 2000-х. На одно шоу соберутся сразу несколько музыкальных коллективов, популярных в 1990—2000 годы. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровского (ХМАО) и Илья Клиппер из Салехарда (ЯНАО) приняли участие в шоу «Вундеркинды». Новый выпуск телепередачи вышел накануне на телеканале «Пятница». «Команда детей посоревнуется с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной. Юные участники попробуют запутать звездных гостей. А Люся и Владимир подключат свою интуицию, чтобы отгадать, какими талантами обладают дети», — говорится на сайте проекта. Воспитанник ДШИ им. Е.В. Образцовой Илья Клипперт стипендиат Губернатора ЯНАО за выдающиеся творческие достижения, в его копилке много побед и наград. Ильман Хаджимуратов рекордсмен России и мира — юный спортсмен отжался 5713 раз. В ближайшее время юноша планирует побить свой собственный рекорд и отжаться 13000 раз без остановки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми состоится мегашоу звезд 90-х и 2000-х. На одно шоу соберутся сразу несколько музыкальных коллективов, популярных в 1990—2000 годы.