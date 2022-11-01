01 ноября 2022

Одаренные дети из ХМАО и ЯНАО приняли участие в федеральном шоу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Сочи-2014. Пленарка, трансляция, телевещание, телекамера, телевидение
Дети из ХМАО и ЯНАО приняли участи в популярном телевизионном шоу Фото:

Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровского (ХМАО) и Илья Клиппер из Салехарда (ЯНАО) приняли участие в шоу «Вундеркинды». Новый выпуск телепередачи вышел накануне на телеканале «Пятница».

«Команда детей посоревнуется с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной. Юные участники попробуют запутать звездных гостей. А Люся и Владимир подключат свою интуицию, чтобы отгадать, какими талантами обладают дети», — говорится на сайте проекта.

Воспитанник ДШИ им. Е.В. Образцовой Илья Клипперт стипендиат Губернатора ЯНАО за выдающиеся творческие достижения, в его копилке много побед и наград. Ильман Хаджимуратов рекордсмен России и мира — юный спортсмен отжался 5713 раз. В ближайшее время юноша планирует побить свой собственный рекорд и отжаться 13000 раз без остановки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми состоится мегашоу звезд 90-х и 2000-х. На одно шоу соберутся сразу несколько музыкальных коллективов, популярных в 1990—2000 годы.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровского (ХМАО) и Илья Клиппер из Салехарда (ЯНАО) приняли участие в шоу «Вундеркинды». Новый выпуск телепередачи вышел накануне на телеканале «Пятница». «Команда детей посоревнуется с Владимиром Винокуром и Люсей Чеботиной. Юные участники попробуют запутать звездных гостей. А Люся и Владимир подключат свою интуицию, чтобы отгадать, какими талантами обладают дети», — говорится на сайте проекта. Воспитанник ДШИ им. Е.В. Образцовой Илья Клипперт стипендиат Губернатора ЯНАО за выдающиеся творческие достижения, в его копилке много побед и наград. Ильман Хаджимуратов рекордсмен России и мира — юный спортсмен отжался 5713 раз. В ближайшее время юноша планирует побить свой собственный рекорд и отжаться 13000 раз без остановки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми состоится мегашоу звезд 90-х и 2000-х. На одно шоу соберутся сразу несколько музыкальных коллективов, популярных в 1990—2000 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...