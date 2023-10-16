В Челябинске пенсионерке застраховали жизнь за 800 тысяч рублей вместо вклада

В Челябинске Почта банк застраховал бабушке жизнь вместо вклада для внучки

16 октября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Сотрудница «Почта банка» оформила пенсионерке страхование жизни в «Альфастраховании» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Челябинске 84-летней пенсионерке оформили страховку жизни за 800 тысяч рублей вместо вклада. Подробности рассказала URA.RU внучка пострадавшей. «Моей бабушке 84 года, она имеет вторую группу инвалидности и ряд возрастных заболеваний. Она решила положить 450 тысяч рублей на вклад, чтобы направить внучке-семикласснице на ее будущее образование. Однако в „Почта-банке“ 12 октября ей оформили страховку жизни в компании „АльфаСтрахование-жизнь“ общей суммой 800 тысяч рублей на четыре года», — рассказала URA.RU внучка пострадавшей Оксана Ефимова. Бабушка рассказала, что менеджер подсунула ей документы на подпись (есть в распоряжении редакции URA.RU), особо ничего не объясняя. Уже вечером она поняла, что ее ввели в заблуждение, при этом менеджер уговорила ее добавить в сумму страхования дополнительно 350 тысяч рублей с другого вклада. На следующий день она вместе с внучкой отправилась в банк для расторжения договора. «Мы дождались менеджера — Викторию Д., которая накануне оформляла бабушке договор, но та все отрицала и начала хамить. Вызвали полицию, оформили протокол, нам заявили, что расторгнуть договор можно только после письменного обращения в головной офис компании, который находится в Москве, так как в Челябинске их представительства нет. Сегодня отправили туда все ксерокопии документов срочной почтой, причем за свой счет», — уточнила Оксана. Челябинка опасается, что переживания негативным образом скажутся на здоровье бабушки. Кроме того, в договоре указана возможность компании взыскать неустойку в размере 7,5% от суммы страховки, то есть равной 60 тысячам рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службы «Почта банка» и «АльфаСтрахование-жизнь», к моменту публикации новости ответ на них не поступал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 84-летней пенсионерке оформили страховку жизни за 800 тысяч рублей вместо вклада. Подробности рассказала URA.RU внучка пострадавшей. «Моей бабушке 84 года, она имеет вторую группу инвалидности и ряд возрастных заболеваний. Она решила положить 450 тысяч рублей на вклад, чтобы направить внучке-семикласснице на ее будущее образование. Однако в „Почта-банке“ 12 октября ей оформили страховку жизни в компании „АльфаСтрахование-жизнь“ общей суммой 800 тысяч рублей на четыре года», — рассказала URA.RU внучка пострадавшей Оксана Ефимова. Бабушка рассказала, что менеджер подсунула ей документы на подпись (есть в распоряжении редакции URA.RU), особо ничего не объясняя. Уже вечером она поняла, что ее ввели в заблуждение, при этом менеджер уговорила ее добавить в сумму страхования дополнительно 350 тысяч рублей с другого вклада. На следующий день она вместе с внучкой отправилась в банк для расторжения договора. «Мы дождались менеджера — Викторию Д., которая накануне оформляла бабушке договор, но та все отрицала и начала хамить. Вызвали полицию, оформили протокол, нам заявили, что расторгнуть договор можно только после письменного обращения в головной офис компании, который находится в Москве, так как в Челябинске их представительства нет. Сегодня отправили туда все ксерокопии документов срочной почтой, причем за свой счет», — уточнила Оксана. Челябинка опасается, что переживания негативным образом скажутся на здоровье бабушки. Кроме того, в договоре указана возможность компании взыскать неустойку в размере 7,5% от суммы страховки, то есть равной 60 тысячам рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службы «Почта банка» и «АльфаСтрахование-жизнь», к моменту публикации новости ответ на них не поступал.