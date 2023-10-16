Счетная палата усомнилась в цене нефти в 60 долларов за баррель, заложенной в бюджете

Счетная палата РФ не считает, что «Юралс» достигнет 60 долларов за баррель

16 октября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

В Счетной палате не рассчитывают, что марка нефти «Юралс» не поднимется до 60 долларов за баррель Фото: Илья Московец © URA.RU Цена российской марки нефти «Юралс» вряд ли достигнет 60 долларов за баррель, как это закладывалось в бюджете РФ на три года вперед. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, текст документа есть в распоряжении редакции URA.RU. «Счетная палата полагает целесообразным отметить наличие рисков недостижения уровня 60 долларов США за баррель. Так, только за последние 10 лет среднегодовая цена „Юралс“ опускалась ниже 60 долларов США за баррель», — говорится в документе. Отмечается, что падение цены в 2015-2017 и в 2020 годах было из-за кризисов. При этом, в Счетной палате отмечают, что средняя стоимость «Юралс» с 2014 года по 2023 составила 63,1 долларов за баррель. А при расчете бюджета в 2016 году базовая цена составляла 40 долларов, что гораздо выше, чем фактическая. С 2007 по 2016 год один баррель «Юралс» стоил 82 долларов. В середине октября Госдума приняла закон по поправкам в бюджет. В нем закладывалось, что базовая цена марки «Юралс» должна составлять 60 долларов за баррель. Это вошло в закон о бюджете РФ на 2024—2026 годы.

Цена российской марки нефти «Юралс» вряд ли достигнет 60 долларов за баррель, как это закладывалось в бюджете РФ на три года вперед. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, текст документа есть в распоряжении редакции URA.RU. «Счетная палата полагает целесообразным отметить наличие рисков недостижения уровня 60 долларов США за баррель. Так, только за последние 10 лет среднегодовая цена „Юралс“ опускалась ниже 60 долларов США за баррель», — говорится в документе. Отмечается, что падение цены в 2015-2017 и в 2020 годах было из-за кризисов. При этом, в Счетной палате отмечают, что средняя стоимость «Юралс» с 2014 года по 2023 составила 63,1 долларов за баррель. А при расчете бюджета в 2016 году базовая цена составляла 40 долларов, что гораздо выше, чем фактическая. С 2007 по 2016 год один баррель «Юралс» стоил 82 долларов. В середине октября Госдума приняла закон по поправкам в бюджет. В нем закладывалось, что базовая цена марки «Юралс» должна составлять 60 долларов за баррель. Это вошло в закон о бюджете РФ на 2024—2026 годы.