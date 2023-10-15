Топ-менеджер дочки «Роснефти» получил условный срок за взятки

Сотрудник «РН-Юганскнефтегаза» получил больше шести миллиона взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник «РН-Юганскнефтегаза» — дочернего общества компании «Роснефть» получил пять лет условно за взятки. На официальной странице «Суды Югры» с социальной сети «ВКонтакте» указано, что нефтянику смягчили наказание из-за того, что он впервые совершил преступление.

«Приговором суда сотрудник ООО „РН-Юганскнефтегаз“, выполняющий организационно-распорядительные и управленческие функции в коммерческой организации, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, с назначением ему наказания 5 лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ (предусматривает смягчение наказания при первом совершении преступления — прим. URA.RU) основное наказание подсудимому считать условным с испытательным сроком 5 лет», — указано в публикации.

При вынесении решения суд учел, что подсудимый сотрудничал со следственными органами, признал свою вину и раскаялся. В настоящее время приговор вступил в силу. По решению суда бывшему топ-менеджеру два года нельзя занимать руководящие должности в госорганах, госучреждениях, государственных корпорациях и предприятиях.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник компании «РН-Юганскнефтегаз» получил больше шести миллионов взяток. За денежное вознаграждение он подписывал коммерческим организациям наряды выполненных работ.