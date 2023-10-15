15 октября 2023

В Перми умер композитор Виктор Пантус

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Пермь прощается в с прославенным композитором Фото:

Ушел из жизни пермский композитор, лауреат премии Шостаковича, международных и Всероссийских конкурсов Виктор Пантус. Ему было 73 года. О смерти музыканта сообщил глава Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков.

«В результате продолжительной болезни ушел из жизни Виктор Пантус — пермский композитор, лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича, лауреат международных и Всероссийских конкурсов. Для пермского творческого сообщества это невосполнимая потеря!» — написал Машуков в соцсетях.

Виктор Пантус родился 18 февраля 1950 года в Перми. С середины 1980-х годов по 2007 год он работал заведующим музыкальной частью Пермского государственного академического театра драмы. После трудился в Пермском театре оперы и балета, был артистом Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии.

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Ушел из жизни пермский композитор, лауреат премии Шостаковича, международных и Всероссийских конкурсов Виктор Пантус. Ему было 73 года. О смерти музыканта сообщил глава Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков. «В результате продолжительной болезни ушел из жизни Виктор Пантус — пермский композитор, лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича, лауреат международных и Всероссийских конкурсов. Для пермского творческого сообщества это невосполнимая потеря!» — написал Машуков в соцсетях. Виктор Пантус родился 18 февраля 1950 года в Перми. С середины 1980-х годов по 2007 год он работал заведующим музыкальной частью Пермского государственного академического театра драмы. После трудился в Пермском театре оперы и балета, был артистом Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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