В Перми умер композитор Виктор Пантус

Пермь прощается в с прославенным композитором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ушел из жизни пермский композитор, лауреат премии Шостаковича, международных и Всероссийских конкурсов Виктор Пантус. Ему было 73 года. О смерти музыканта сообщил глава Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков.

«В результате продолжительной болезни ушел из жизни Виктор Пантус — пермский композитор, лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича, лауреат международных и Всероссийских конкурсов. Для пермского творческого сообщества это невосполнимая потеря!» — написал Машуков в соцсетях.

Виктор Пантус родился 18 февраля 1950 года в Перми. С середины 1980-х годов по 2007 год он работал заведующим музыкальной частью Пермского государственного академического театра драмы. После трудился в Пермском театре оперы и балета, был артистом Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии.