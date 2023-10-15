В Перми умер композитор Виктор Пантус

Ушел из жизни пермский композитор, лауреат премии Шостаковича, международных и Всероссийских конкурсов Виктор Пантус. Ему было 73 года. О смерти музыканта сообщил глава Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков.
«В результате продолжительной болезни ушел из жизни Виктор Пантус — пермский композитор, лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича, лауреат международных и Всероссийских конкурсов. Для пермского творческого сообщества это невосполнимая потеря!» — написал Машуков в соцсетях.
Виктор Пантус родился 18 февраля 1950 года в Перми. С середины 1980-х годов по 2007 год он работал заведующим музыкальной частью Пермского государственного академического театра драмы. После трудился в Пермском театре оперы и балета, был артистом Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии.
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