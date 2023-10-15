15 октября 2023

Из тюменских аптек исчез важный препарат от давления

Из тюменских аптек пропал препарат «Микардис»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, давление, тонометр, здоровье, медицина
В тюменских аптеках заявили о дефиците препарата от давления, которого нет уже несколько месяцев Фото:

С прилавков тюменских аптек исчез препарат от давления «Микардис». Лекарство, производимое в Германии, отсутствует уже несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж.

«Месяца полтора уже нет препарата от давления „Микардис“. Сейчас отпускаем его аналоги, как российские, так и европейские. Они по цене дешевле, чем оригинальный препарат из Германии», — рассказали в аптеке «ЮниФарм».

Полное отсутствие препарата корреспонденту URA.RU подтвердили и в сети аптек «Живика» и «Фармленд». Там также рассказали о том, что препарата «Микардис» уже давно нет в Тюмени, и покупателям предлагаются аналоги.

Лекарственное средство «Микардис» показано при артериальной гипертензии. Также препарат является важным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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С прилавков тюменских аптек исчез препарат от давления «Микардис». Лекарство, производимое в Германии, отсутствует уже несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж. «Месяца полтора уже нет препарата от давления „Микардис“. Сейчас отпускаем его аналоги, как российские, так и европейские. Они по цене дешевле, чем оригинальный препарат из Германии», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Полное отсутствие препарата корреспонденту URA.RU подтвердили и в сети аптек «Живика» и «Фармленд». Там также рассказали о том, что препарата «Микардис» уже давно нет в Тюмени, и покупателям предлагаются аналоги. Лекарственное средство «Микардис» показано при артериальной гипертензии. Также препарат является важным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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