Из тюменских аптек исчез важный препарат от давления

Из тюменских аптек пропал препарат «Микардис»

В тюменских аптеках заявили о дефиците препарата от давления, которого нет уже несколько месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU

С прилавков тюменских аптек исчез препарат от давления «Микардис». Лекарство, производимое в Германии, отсутствует уже несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж.

«Месяца полтора уже нет препарата от давления „Микардис“. Сейчас отпускаем его аналоги, как российские, так и европейские. Они по цене дешевле, чем оригинальный препарат из Германии», — рассказали в аптеке «ЮниФарм».

Полное отсутствие препарата корреспонденту URA.RU подтвердили и в сети аптек «Живика» и «Фармленд». Там также рассказали о том, что препарата «Микардис» уже давно нет в Тюмени, и покупателям предлагаются аналоги.

Лекарственное средство «Микардис» показано при артериальной гипертензии. Также препарат является важным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.