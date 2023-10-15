15 октября 2023

ФСБ задержала курганца за сотрудничество с украинской организацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Молодого человека задержали сотрудники ФСБ Фото:

Сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области, который сотрудничал с украинской организацией, занимающейся диверсиями. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области.

«В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ „сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией“», — указано в сообщении.

В ФСБ объяснили, что в марте обвиняемый начал общаться с представителями организации и получил от ее представителей несколько заданий. Молодому человеку на обезличенный почтовый ящик прислали инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России. Например, ему нужно было распространять проукраинские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области, который сотрудничал с украинской организацией, занимающейся диверсиями. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ „сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией“», — указано в сообщении. В ФСБ объяснили, что в марте обвиняемый начал общаться с представителями организации и получил от ее представителей несколько заданий. Молодому человеку на обезличенный почтовый ящик прислали инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России. Например, ему нужно было распространять проукраинские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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