ФСБ задержала курганца за сотрудничество с украинской организацией

Сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области, который сотрудничал с украинской организацией, занимающейся диверсиями. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области.
«В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ „сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией“», — указано в сообщении.
В ФСБ объяснили, что в марте обвиняемый начал общаться с представителями организации и получил от ее представителей несколько заданий. Молодому человеку на обезличенный почтовый ящик прислали инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России. Например, ему нужно было распространять проукраинские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.
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