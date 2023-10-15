ФСБ задержала курганца за сотрудничество с украинской организацией

16 октября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Молодого человека задержали сотрудники ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области, который сотрудничал с украинской организацией, занимающейся диверсиями. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ „сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией“», — указано в сообщении. В ФСБ объяснили, что в марте обвиняемый начал общаться с представителями организации и получил от ее представителей несколько заданий. Молодому человеку на обезличенный почтовый ящик прислали инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России. Например, ему нужно было распространять проукраинские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области, который сотрудничал с украинской организацией, занимающейся диверсиями. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ „сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией“», — указано в сообщении. В ФСБ объяснили, что в марте обвиняемый начал общаться с представителями организации и получил от ее представителей несколько заданий. Молодому человеку на обезличенный почтовый ящик прислали инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России. Например, ему нужно было распространять проукраинские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.