Буровая компания из ХМАО выплатила более 100 миллионов рублей долга по зарплате

16 октября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

После вмешательства приставов зарплату получили более ста сотрудников бурового предприятия из ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания из Мегиона, занимающаяся бурением скважин и перевозками на месторождениях ХМАО, вернула сотрудникам свыше 100 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщил официальный сайт УФССП по ХМАО. «Руководство ООО из Мегиона несколько месяцев не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. В ОСП по Мегиону УФССП России по ХМАО поступило 1 282 исполнительных документа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 107 млн рублей», — указано в публикации сайта. Судебные приставы заблокировали банковские счета должника, наложили арест на его имущество, в том числе на транспорт, без которого невозможна работа предприятия. После наложения ареста руководитель организации нашел средства и погасил долг. Зарплату получили более ста работников предприятия. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте руководитель УТТ-8 более двух месяцев не платил зарплату сотруднице. На начальника предприятия завели уголовное дело.

Компания из Мегиона, занимающаяся бурением скважин и перевозками на месторождениях ХМАО, вернула сотрудникам свыше 100 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщил официальный сайт УФССП по ХМАО. «Руководство ООО из Мегиона несколько месяцев не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. В ОСП по Мегиону УФССП России по ХМАО поступило 1 282 исполнительных документа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 107 млн рублей», — указано в публикации сайта. Судебные приставы заблокировали банковские счета должника, наложили арест на его имущество, в том числе на транспорт, без которого невозможна работа предприятия. После наложения ареста руководитель организации нашел средства и погасил долг. Зарплату получили более ста работников предприятия. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте руководитель УТТ-8 более двух месяцев не платил зарплату сотруднице. На начальника предприятия завели уголовное дело.