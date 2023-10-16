Перекресток улиц Калинина — Садовая будет закрыт с 9:00 17 октября до 21:00 10 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 9:00 17 октября будет перекрыто движение по проезжей части на перекрестке улиц Калинина — Садовая. Ограничение продлится до 21:00 10 ноября. На перекрестке нужен коммунальщикам для капитального ремонта напорного коллектора. Об этом сообщает администрация Кургана.

«В связи с проведением бригадами капитального ремонта напорного коллектора диаметром 700 мм по улице Калинина с 9:00 17 октября будет закрыт для движения перекресток улиц Калинина-Садовая. Перекресток будет закрыт для движения до 21:00 10 ноября», — указано в telegram-канале администрации.

Также мэрия уведомила горожан, ссылаясь на МКУ «Транспортное управление», что в связи с проведением работ, будет изменено движение автобусов. Маршруты №№ 15, 56, 76, 97, 360 будут следовать по улице Дзержинского и Панфилова, а затем по обычному маршруту. Автобус маршрута № 65 в направлении поселка Радужного — поедет по улице Панфилова и Ястржембского. На улице Панфилова, по сообщению мэрии, в районе дома № 40 и № 103 по улице Садовой будут установлены временные остановочные пункты для посадки и высадки пассажиров.