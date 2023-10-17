Депутат Госдумы предложил новую форму поддержки семей мобилизованных

Депутат Алехин: семьи мобилизованных должны получить подарки на Новый год

17 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Подарки для семей мобилизованных могут быть в денежной форме, сказал Андрей Алехин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных нужно поддержать подарками к Новому году за счет федерального бюджета. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Семьи мобилизованных, конечно, надо поддерживать. Подарки детям к Новому году в данный момент наиболее актуальная форма. Причем, это необходимо делать за счет федерального бюджета, чтобы мобилизованные из небогатых регионов не были обделены. Можно использовать разные формы, в том числе деньгами, но лучше подарки», — сказал Андрей Алехин. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подчеркнула, что спецоперация повлияла на меры поддержки граждан. На период мобилизации за россиянами теперь сохраняется рабочее место, во время участия в СВО стаж исчисляется в двойном размере; предоставляются кредитные каникулы. Пособия семьям военнослужащих оформляют в упрощенном порядке, без учета доходов мобилизованного. В случае ранения, травм командированным в зону СВО полагается единовременная выплата в размере трех млн рублей. При гибели между членами семьи в равных долях распределяют пять млн рублей. После демобилизации участники СВО обретают статус ветеранов боевых действий и право на все льготы и меры социальной поддержки, в частности, вправе получить дополнительное профессиональное образование за счет работодателя, поступить в вузы Герои России — участники спецоперации могут без вступительных экзаменов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семьи мобилизованных нужно поддержать подарками к Новому году за счет федерального бюджета. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Семьи мобилизованных, конечно, надо поддерживать. Подарки детям к Новому году в данный момент наиболее актуальная форма. Причем, это необходимо делать за счет федерального бюджета, чтобы мобилизованные из небогатых регионов не были обделены. Можно использовать разные формы, в том числе деньгами, но лучше подарки», — сказал Андрей Алехин. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подчеркнула, что спецоперация повлияла на меры поддержки граждан. На период мобилизации за россиянами теперь сохраняется рабочее место, во время участия в СВО стаж исчисляется в двойном размере; предоставляются кредитные каникулы. Пособия семьям военнослужащих оформляют в упрощенном порядке, без учета доходов мобилизованного. В случае ранения, травм командированным в зону СВО полагается единовременная выплата в размере трех млн рублей. При гибели между членами семьи в равных долях распределяют пять млн рублей. После демобилизации участники СВО обретают статус ветеранов боевых действий и право на все льготы и меры социальной поддержки, в частности, вправе получить дополнительное профессиональное образование за счет работодателя, поступить в вузы Герои России — участники спецоперации могут без вступительных экзаменов.