Депутат Госдумы рассказала, как власти изменили соцполитику из-за СВО и мобилизации

Депутат Госдумы Стенякина: власти пересмотрели соцполитику из-за спецоперации

20 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Льготы семьям участников СВО начисляют без учета доходов военнослужащего, сказала Екатерина Стенякина Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года Россия сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, отметив, что теперь участники СВО имеют льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы. «Конечно же, проведение спецоперации на Украине повлияло на меры социальной поддержки граждан, принимающих участие в ней и членов их семей. Я могу сказать, что работа над документами, формирующими и укрепляющими такие гарантии, была и остается приоритетной для нашего комитета, а возможно, и для всего парламента. Люди, исполняющие воинский долг, ежедневно рискующие своей жизнью на СВО, не должны беспокоится о том, что государство оставит их и их семьи без защиты», — сказала Екатерина Стенякина. Новость по теме Госдума гарантировала участникам СВО сохранение предыдущего места работы По ее словам, за период проведения СВО было принято немало соответствующих законов. Она перечислила основные меры защиты: Теперь на период мобилизации за гражданами сохраняется рабочее место. Договор с ними лишь приостанавливается. Трудовой и профессиональный стаж добровольцев продолжает накапливаться, он будет учтен при начислении будущей страховой пенсии. Во время участия в СВО стаж исчисляется в двойном размере;

продлены сроки предоставления налоговых деклараций (за исключением отчетов по НДС) и выписок о движении средств по счетам для мобилизованных. В том числе корректировки коснулись расчетов с иностранными организациями, НДФЛ, авансовых платежей и бухгалтерского учета;

на потребительские займы и кредиты, выданные до дня призыва или начала участия военнослужащего в СВО, до 31 декабря 2023 года возможно оформить каникулы. Они доступны и для ипотеки. Подать заявление могут родственники. Отсрочка предоставляется на весь период участия в СВО плюс 30 дней после возвращения со службы. Если тот заболел или получил ранение, каникулы продлевают на время госпитализации. В случае гибели или получения инвалидности I группы долги полностью спишут;

семьи военнослужащих оформляют пособия на детей в упрощенном порядке без учета доходов мобилизованного. В случае ранения, травмы или контузии военным, волонтерам, госслужащим и другим людям, командированным в зону СВО, полагается единовременная выплата в размере трех млн рублей. Если человек погиб, между членами семьи в равных долях распределяют 5 млн рублей;

после демобилизации участники СВО получают статус ветеранов боевых действий и право на все льготы и меры социальной поддержки;

при увольнении со службы в запас положено единовременное пособие в размере двух окладов по воинской должности. Если это произошло из-за травмы, контузии или болезни, сумма составит 2 млн рублей. Социальный фонд России выплачивает ветеранам ежемесячно 3,9 тысячи рублей;

уйдя в запас и устроившись на гражданскую службу, участники боевых действий имеют право на отпуск в удобное для них время. Плюс они могут дополнительно отдыхать 35 дней без сохранения зарплаты. Также бывшие военные вправе получить дополнительное профессиональное образование и обучение за счет работодателя. В вузы Герои России — участники СВО поступают без вступительных испытаний.

С начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года Россия сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, отметив, что теперь участники СВО имеют льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы. «Конечно же, проведение спецоперации на Украине повлияло на меры социальной поддержки граждан, принимающих участие в ней и членов их семей. Я могу сказать, что работа над документами, формирующими и укрепляющими такие гарантии, была и остается приоритетной для нашего комитета, а возможно, и для всего парламента. Люди, исполняющие воинский долг, ежедневно рискующие своей жизнью на СВО, не должны беспокоится о том, что государство оставит их и их семьи без защиты», — сказала Екатерина Стенякина. По ее словам, за период проведения СВО было принято немало соответствующих законов. Она перечислила основные меры защиты: