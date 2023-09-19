Депутат Госдумы рассказала, как власти изменили соцполитику из-за СВО и мобилизации

С начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года Россия сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, отметив, что теперь участники СВО имеют льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы.
«Конечно же, проведение спецоперации на Украине повлияло на меры социальной поддержки граждан, принимающих участие в ней и членов их семей. Я могу сказать, что работа над документами, формирующими и укрепляющими такие гарантии, была и остается приоритетной для нашего комитета, а возможно, и для всего парламента. Люди, исполняющие воинский долг, ежедневно рискующие своей жизнью на СВО, не должны беспокоится о том, что государство оставит их и их семьи без защиты», — сказала Екатерина Стенякина.
По ее словам, за период проведения СВО было принято немало соответствующих законов. Она перечислила основные меры защиты:
- Теперь на период мобилизации за гражданами сохраняется рабочее место. Договор с ними лишь приостанавливается. Трудовой и профессиональный стаж добровольцев продолжает накапливаться, он будет учтен при начислении будущей страховой пенсии. Во время участия в СВО стаж исчисляется в двойном размере;
- продлены сроки предоставления налоговых деклараций (за исключением отчетов по НДС) и выписок о движении средств по счетам для мобилизованных. В том числе корректировки коснулись расчетов с иностранными организациями, НДФЛ, авансовых платежей и бухгалтерского учета;
- на потребительские займы и кредиты, выданные до дня призыва или начала участия военнослужащего в СВО, до 31 декабря 2023 года возможно оформить каникулы. Они доступны и для ипотеки. Подать заявление могут родственники. Отсрочка предоставляется на весь период участия в СВО плюс 30 дней после возвращения со службы. Если тот заболел или получил ранение, каникулы продлевают на время госпитализации. В случае гибели или получения инвалидности I группы долги полностью спишут;
- семьи военнослужащих оформляют пособия на детей в упрощенном порядке без учета доходов мобилизованного. В случае ранения, травмы или контузии военным, волонтерам, госслужащим и другим людям, командированным в зону СВО, полагается единовременная выплата в размере трех млн рублей. Если человек погиб, между членами семьи в равных долях распределяют 5 млн рублей;
- после демобилизации участники СВО получают статус ветеранов боевых действий и право на все льготы и меры социальной поддержки;
- при увольнении со службы в запас положено единовременное пособие в размере двух окладов по воинской должности. Если это произошло из-за травмы, контузии или болезни, сумма составит 2 млн рублей. Социальный фонд России выплачивает ветеранам ежемесячно 3,9 тысячи рублей;
- уйдя в запас и устроившись на гражданскую службу, участники боевых действий имеют право на отпуск в удобное для них время. Плюс они могут дополнительно отдыхать 35 дней без сохранения зарплаты. Также бывшие военные вправе получить дополнительное профессиональное образование и обучение за счет работодателя. В вузы Герои России — участники СВО поступают без вступительных испытаний.
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