Курганский производитель сока покоряет рынок Китая морсами

Морсы, по словам представителей компании, необычный для китайцев продукт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Китая понравились морсы, которые в страну поставляет производитель соков «Фруктолайн» из Кургана. Об этом рассказал региональный представитель компании на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона Чингиз Улзытуев.

«Важно, чтобы у компании был какой-то отличительный национальный продукт. Фишкой России в этом отношении можно назвать морс. Китайцы в большинстве случаев его никогда не пробовали. Это немножко другая категория напитков, но им очень нравится. У нас есть три вкуса: клюква, брусника и ягодный сбор. Больше всего во время дегустации на выставках жителям КНР нравится брусничный вкус», — рассказал Улзытуев ТАСС.

По его словам, в материковом Китае из соков предпочитают яблочный, апельсиновой, манговый и персиковый. При этом он рассказал, что китайцы не пьют томатный сок. Сотрудники компании экспортируют продукцию в Китай несколько лет под четырьмя брендами. Сейчас производитель ищет партнеров для поставок в Гонконг.

Ранее стало известно, что с 23 по 26 октября сотрудники пяти курганских компаний уехали с бизнес-миссией в Китай. Помимо представителей «Фруктолайна» в КНР уехали сотрудники ООО «Лига 5-С», ООО «Локсодонта», ООО «Просеково» и ООО «Бентизол».