Екатеринбург вошел в топ-5 городов для отдыха в России

16 октября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В середине октября 2023 года количество бронирований в Екатеринбурге выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург вошел в пятерку городов-лидеров по количеству бронирований на осень 2023 года с долей 2% от всех по России. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе МТС Travel и Bronevik. «По спросу на объекты размещения Екатеринбур уступает только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Адлеру. Год назад столица Урала была на восьмом месте в рейтинге самых популярных городов», — рассказал собеседник. В середине октября 2023 года количество бронирований в Екатеринбурге выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Забронировать отель или апартаменты на длинные выходные 3—5 ноября в Екатеринбурге сейчас можно в среднем за 4 000 рублей в сутки (на двоих без учета завтраков). Средняя цена бронирования в обычные выходные не сильно отличается от праздничных и составляет 3 700 рублей в сутки по тому же тарифу. Туристы едут в столицу Урала, чтобы посетить один из самых известных музеев России Ельцин Центр, посмотреть на самое большое количество памятников архитектуры эпохи конструктивизма, посетить многочисленные рестораны и пивоварни, а также отправиться на Уральские горы, маршруты по которым стартуют в паре часов езды от города.

Екатеринбург вошел в пятерку городов-лидеров по количеству бронирований на осень 2023 года с долей 2% от всех по России. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе МТС Travel и Bronevik. «По спросу на объекты размещения Екатеринбур уступает только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Адлеру. Год назад столица Урала была на восьмом месте в рейтинге самых популярных городов», — рассказал собеседник. В середине октября 2023 года количество бронирований в Екатеринбурге выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Забронировать отель или апартаменты на длинные выходные 3—5 ноября в Екатеринбурге сейчас можно в среднем за 4 000 рублей в сутки (на двоих без учета завтраков). Средняя цена бронирования в обычные выходные не сильно отличается от праздничных и составляет 3 700 рублей в сутки по тому же тарифу. Туристы едут в столицу Урала, чтобы посетить один из самых известных музеев России Ельцин Центр, посмотреть на самое большое количество памятников архитектуры эпохи конструктивизма, посетить многочисленные рестораны и пивоварни, а также отправиться на Уральские горы, маршруты по которым стартуют в паре часов езды от города.