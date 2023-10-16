В России подорожает водка

Минфин РФ предложил увеличить минимальную цену на водку до 299 рублей

16 октября 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Минфин предложил увеличить минимальную стоимость водки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России намереваются повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей. Соответствующее предложение было внесено Министерством финансов РФ. Ведомство разработало проект, который направлен на повышение минимальной стоимости водки до 299 рублей. «При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов», — говорится в пояснительной записке законопроекта. Уточняется, что также Минфин намерен увеличить отпускную цену на бренди с 289 до 311 рублей. Также планируется повысить стоимость коньяка с 397 до 427 рублей. Ранее СМИ писали, что вскоре минимальная стоимость водки может увеличиться до 301 рубля за пол литра. Причиной тому являются растущие акцизы и подорожание импортных материалов логистики. Поэтому крупные алкогольные компании попросили Минфин поднять стоимость алкоголя с 2024 года.

В России намереваются повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей. Соответствующее предложение было внесено Министерством финансов РФ. Ведомство разработало проект, который направлен на повышение минимальной стоимости водки до 299 рублей. «При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов», — говорится в пояснительной записке законопроекта. Уточняется, что также Минфин намерен увеличить отпускную цену на бренди с 289 до 311 рублей. Также планируется повысить стоимость коньяка с 397 до 427 рублей. Ранее СМИ писали, что вскоре минимальная стоимость водки может увеличиться до 301 рубля за пол литра. Причиной тому являются растущие акцизы и подорожание импортных материалов логистики. Поэтому крупные алкогольные компании попросили Минфин поднять стоимость алкоголя с 2024 года.