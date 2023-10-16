В Китае назвали дату продаж кроссовера EXEED Exlantix ET в России

Autonews: автомобиль Exlantix ET начнет продаваться в России в ноябре 2024 года
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, приборная панель, руль, эксид лх, exeed lx, кроссовер
Exlantix ET способен разогнаться до 100 километров в час за четыре секунды, заявили представители бренда Фото:

Китайский кроссовер Exlantix ET появится в России в ноябре 2024 года. Об этом сообщили представители бренда.

«Как сообщили <…> представители бренда, в России автомобиль появится во второй половине 2024 года. Ориентировочно в ноябре», — передает слова представителей Autonews.ru.

Exlantix ET является электромобилем. Согласно заявлениям специалистов, батареи у транспорта должно хватить на 500—600 километров. Кроме того, кроссовер способен разгоняться до 100 километров в час за четыре секунды.

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Китайский кроссовер Exlantix ET появится в России в ноябре 2024 года. Об этом сообщили представители бренда. «Как сообщили <…> представители бренда, в России автомобиль появится во второй половине 2024 года. Ориентировочно в ноябре», — передает слова представителей Autonews.ru. Exlantix ET является электромобилем. Согласно заявлениям специалистов, батареи у транспорта должно хватить на 500—600 километров. Кроме того, кроссовер способен разгоняться до 100 километров в час за четыре секунды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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