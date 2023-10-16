В Китае назвали дату продаж кроссовера EXEED Exlantix ET в России

Autonews: автомобиль Exlantix ET начнет продаваться в России в ноябре 2024 года

16 октября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Exlantix ET способен разогнаться до 100 километров в час за четыре секунды, заявили представители бренда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайский кроссовер Exlantix ET появится в России в ноябре 2024 года. Об этом сообщили представители бренда. «Как сообщили <…> представители бренда, в России автомобиль появится во второй половине 2024 года. Ориентировочно в ноябре», — передает слова представителей Autonews.ru. Exlantix ET является электромобилем. Согласно заявлениям специалистов, батареи у транспорта должно хватить на 500—600 километров. Кроме того, кроссовер способен разгоняться до 100 километров в час за четыре секунды.

Китайский кроссовер Exlantix ET появится в России в ноябре 2024 года. Об этом сообщили представители бренда. «Как сообщили <…> представители бренда, в России автомобиль появится во второй половине 2024 года. Ориентировочно в ноябре», — передает слова представителей Autonews.ru. Exlantix ET является электромобилем. Согласно заявлениям специалистов, батареи у транспорта должно хватить на 500—600 километров. Кроме того, кроссовер способен разгоняться до 100 километров в час за четыре секунды.