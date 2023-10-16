Путин указал на неприемлемость насилия против мирных граждан

16 октября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Насилие в отношении мирных граждан неприемлемо, заявил Владимир Путин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Сирии Башаром Асадом, Ирана Ибрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси. Глава государства подчеркнул неприемлемость насилия против мирных граждан. «Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан», — сообщается на официальном сайте Кремля. Российский президент выразил глубокое сопереживание пострадавшим и пообещал гуманитарную помощь. Россия также стремится к сотрудничеству со всеми признанными партнерами для прекращения насилия и стабилизации ситуации. Представленный Россией проект резолюции в ООН пропагандирует немедленное гуманитарное перемирие без политических предпочтений, заключил президент. Израиль разрешил открытие гуманитарного коридора на юге сектора Газа. Армия Израиля обещала не проводить операции во время этой эвакуации. ЦАХАЛ призвала мирных граждан сектора Газа переместиться на юг для безопасности. Израильская армия 7 октября заявила о ракетном обстреле территории страны со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о запуске контртеррористической операции в Газе, а затем о переходе к полномасштабной войне и сборе резервистов.

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Сирии Башаром Асадом, Ирана Ибрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси. Глава государства подчеркнул неприемлемость насилия против мирных граждан. «Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан», — сообщается на официальном сайте Кремля. Российский президент выразил глубокое сопереживание пострадавшим и пообещал гуманитарную помощь. Россия также стремится к сотрудничеству со всеми признанными партнерами для прекращения насилия и стабилизации ситуации. Представленный Россией проект резолюции в ООН пропагандирует немедленное гуманитарное перемирие без политических предпочтений, заключил президент. Израиль разрешил открытие гуманитарного коридора на юге сектора Газа. Армия Израиля обещала не проводить операции во время этой эвакуации. ЦАХАЛ призвала мирных граждан сектора Газа переместиться на юг для безопасности. Израильская армия 7 октября заявила о ракетном обстреле территории страны со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о запуске контртеррористической операции в Газе, а затем о переходе к полномасштабной войне и сборе резервистов.